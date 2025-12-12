電電公會理事長劉揚偉率團至波蘭訪問 推廣科學園區、並視察歐洲業務

鴻海（2317）董事長暨電電公會（TEEMA）理事長劉揚偉目前正率團至波蘭訪問，主要是考察當地環境，劉揚偉之前表示，規劃在波蘭設立「TEEMA科學園區」，以協助公會的會員廠商拓展歐洲市場。同時，鴻海在捷克、匈牙利等地都有生產據點，劉揚偉也同步視察鴻海在歐洲的事業。

劉揚偉之前說，會帶著公會的成員，到區域製造上的主要國家，包括墨西哥、印度、波蘭，或是沙烏地阿拉伯等，帶著會員廠商到那邊去，一起來打造台灣的TEEMA科學園區。

劉揚偉強調，鴻海已經在全球布局，但是如果能夠透過電電公會，帶動更多的廠商過去，進而形成一股力量，更能夠幫助當地的國家，把產業打造起來，那我相信在地國也會非常歡迎。

電電公會也表示，面對全球供應鏈重組，各國均強調在地製造能力與維護供應鏈安全，促使台商加速尋找海外設廠與轉運據點，以維持出口彈性與競爭優勢。

電電公會蒐集北美、歐洲與亞洲關鍵市場之布局，研擬各國海外市場拓展策略，首波將於墨西哥、波蘭、印度與美國等地建立供應鏈整合平台。而首座「TEEMA科學園區」預定落腳墨西哥Sonora 州地區，將以「永續、彈性、共榮」為設計主軸，透過AI賦能、永續ESG打造融合生產製造、商業與生活機能的綜合型智慧園區。