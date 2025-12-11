快訊

手機警報一度「沉默」後再大作 嘉縣大埔兩度4級有感震 所幸未傳災情

聽新聞
0:00 / 0:00

AI代勞司機、外送員？Uber攜手輝達 發展自駕車

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導

ＡＩ時代來臨，自動駕駛技術也成為科技大廠兵家必爭之地。Uber執行長庫斯洛沙希表示，自駕車是未來很重要的交通工具，會帶來更安全的移動方式、更合理的價格，Uber已與全球超過廿個夥伴合作、建立生態系。

ＡＩ晶片龍頭輝達日前宣布，攜手電子組裝大廠鴻海、汽車品牌斯特蘭蒂斯集團及叫車服務龍頭Uber，共同推動Level 4自駕車開發與全球部署，相關研發將用於自駕計程車服務。外界普遍認為，這項合作代表交通產業將迎來革命性轉變。

Uber曾研發過自動駕駛技術，研發據點就在美國匹茲堡。二○一六年，Uber創辦人卡拉尼克曾表示自駕技術是未來潮流，並希望研發一支自駕車隊上路營運。然而，當時的ＡＩ運算能量有限，對於Uber單一企業來說，要研發一個嶄新技術，成本居高不下，加上ＡＩ技術上不成熟、頻頻出包，帶給Uber沉重壓力。最後，Uber選擇在二○二○年底出售旗下的自動駕駛部門給競爭對手矽谷新創公司Aurora。ＡＩ如今到成熟時期，Uber此時與ＡＩ龍頭、電子、汽車大咖合作，可望延續自駕技術夢。

延伸閱讀

外送員專法禁止「疊單」 Uber執行長：每單外送費平均將上漲20元

批Uber執行長公然說謊 全國外送產業工會明立院前開記者會

【動物冷知識】動物版Uber？青蛙揪團搭牛車、蟑螂「搭專機」不小心恐喪命

輝達開發「位置驗證」技術　可望遏阻晶片走私

相關新聞

Uber執行長稱外送員專法禁「疊單」工會駁斥

立法院衛環委員會四日初審通過外送員專法草案，外送平台Uber執行長庫斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）昨天說...

AI代勞司機、外送員？Uber攜手輝達 發展自駕車

ＡＩ時代來臨，自動駕駛技術也成為科技大廠兵家必爭之地。Uber執行長庫斯洛沙希表示，自駕車是未來很重要的交通工具，會帶來...

友達獲CDP雙「A」最高評級 數據化碳管理與節水創新展現永續領導力

極端氣候與水資源安全牽動全球氣候治理與企業營運，友達光電（2409）積極實踐淨零減碳、布局永續經營，於2025年榮獲國際...

記憶體強漲！手機、筆電品牌啟動漲價與降規應戰

集邦科技今日發布最新調查，預期明年第1季記憶體價格將再顯著上漲，全球終端產品面臨艱鉅成本考驗，迫使智慧手機、筆電產業必須...

中美晶：2035年將範疇一與範疇二的絕對碳排減少63%

中美晶（5483）今(11)日宣布，其依循全球升溫控制在1.5°C 情境所設定的溫室氣體減量目標，已正式通過「科學基礎減...

創控：AMC 監控能力延伸 迎接2奈米剛性需求市場

半導體先進製程AMC奈米監測設備廠商創控（6909）提到，積極創造更高精度的微環境監控需求，將 AMC 監控能力自廠務端...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。