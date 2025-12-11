聽新聞
AI代勞司機、外送員？Uber攜手輝達 發展自駕車
ＡＩ時代來臨，自動駕駛技術也成為科技大廠兵家必爭之地。Uber執行長庫斯洛沙希表示，自駕車是未來很重要的交通工具，會帶來更安全的移動方式、更合理的價格，Uber已與全球超過廿個夥伴合作、建立生態系。
ＡＩ晶片龍頭輝達日前宣布，攜手電子組裝大廠鴻海、汽車品牌斯特蘭蒂斯集團及叫車服務龍頭Uber，共同推動Level 4自駕車開發與全球部署，相關研發將用於自駕計程車服務。外界普遍認為，這項合作代表交通產業將迎來革命性轉變。
Uber曾研發過自動駕駛技術，研發據點就在美國匹茲堡。二○一六年，Uber創辦人卡拉尼克曾表示自駕技術是未來潮流，並希望研發一支自駕車隊上路營運。然而，當時的ＡＩ運算能量有限，對於Uber單一企業來說，要研發一個嶄新技術，成本居高不下，加上ＡＩ技術上不成熟、頻頻出包，帶給Uber沉重壓力。最後，Uber選擇在二○二○年底出售旗下的自動駕駛部門給競爭對手矽谷新創公司Aurora。ＡＩ如今到成熟時期，Uber此時與ＡＩ龍頭、電子、汽車大咖合作，可望延續自駕技術夢。
