墨國擬課新關稅 台廠不妙…技嘉、華碩等恐受波及

墨西哥國會10日表決通過，2026年起將對未與墨國簽署貿易協定的亞洲國家，課徵5%至50%不等關稅，台灣也恐列入課稅名單。

據台灣經濟部統計，台廠對墨國出口以顯卡、GPU、處理器控制器、PCB、面板、路由器等為大宗，法人憂心，美國對台關稅尚未拍板，墨國也有意新課關稅，技嘉（2376）、華碩、華通、友達、群創、友訊等台灣科技廠恐承壓。

面對墨西哥新關稅，台廠嚴陣以待，多家不具名的業者指出，近年台灣業者在全球布建多個生產據點，將根據後續關稅結果，進行調整，目前暫無法評估墨國關稅開徵後的影響。

板卡廠被點名可能是遭墨國課稅的主要對象，對此，技嘉昨（11）日表示，在全球有很多生產據點，可以靈活因應關稅；微星並未回應。

友達表示，法案通過的後續進度還不明朗，尚需進一步確認產品是否在受影響清單上，無法具體回應對應方式。PCB業者認為，因主要出貨給組裝廠，只要變更交貨地點，預期影響有限，在墨西哥也無適合PCB生產的環境，主要仍多由亞洲進口。

網通廠認為目前仍難評估狀況。近年網通廠商智邦、啟碁、中磊、神準均前進墨西哥設廠，且網通業者在全球擁有五個以上生產基地，未來隨時能調配產線以因應客戶需求、地緣政治情勢與關稅等議題。

墨西哥參議院10日以76票贊成、5票反對、35票棄權通過此案，2026年起將對未與墨西哥簽署貿易協定的亞洲國家，課徵5%至50%不等的關稅，估計超過1,400項產品將受影響。

墨國通過對亞洲進口商品徵收新關稅，大致符合美國加強對中國貿易壁壘的做法，墨國總統薛恩鮑姆也希望藉此保護本國產業。

墨西哥財政部估計，新關稅明年將為國庫增加近520億墨西哥披索（約28億美元）額外收入。

中國大陸龐大的製造業輸出顯然是這項立法的主要對象，但台灣、南韓、印度、印尼、泰國、土耳其和巴西以及俄羅斯，也將受波及。