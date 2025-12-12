快訊

南投中寮12.5度今水氣增 吳德榮：明冷氣團南侵 這時最冷恐跌破10度

高雄甲仙、台南楠西一夜連環4震 網友驚嚇問：該不會是大地震前震？

集邦解析 明年第1季記憶體顯著漲價效應 智慧機、NB 銷量恐下修

經濟日報／ 記者吳凱中陳昱翔／台北報導

研調機構集邦科技（TrendForce）指出，預期2026年第1季記憶體價格將再顯著上漲，全球終端產品面臨艱鉅成本考驗，迫使智慧手機筆電產業必須上修產品價格、調降規格，銷量展望再度下修已難避免，資源優勢將向少數龍頭品牌高度集中。

TrendForce表示，記憶體對智慧手機、PC等消費型終端的物料清單（BOM cost）影響正在迅速擴大，即便是獲利表現相對優異的iPhone系列，2026年第1季記憶體在整機BOM cost的占比也將明顯提升，迫使蘋果重新審視新機定價，不排除縮減或取消對舊機降價幅度。

TrendForce分析，記憶體價格上漲將促使筆電品牌調整產品組合、採購策略，以及地區銷售布局。其中，高階輕薄筆電因普遍直接將mobile DRAM焊接在主板上，無法以降規或更換模組的方式維護成本，又因設計限制規格變動，可能成為最早、最大幅度顯現漲價壓力的細分市場。

至於消費型筆電市場，儘管需求對整機規格、售價變化較敏感，但尚有成品及低價記憶體庫存支撐獲利表現，預料短期內可維持既有定價，但中長期仍將走向降規或調價，預期2026年第2季PC市場將進入較顯著的調價期。

TrendForce指出，「縮減規格配置」或「暫緩升級」已成智慧手機、筆電品牌平衡成本的一項必要手段。

智慧手機 筆電 記憶體

延伸閱讀

正文：聚焦AI應用產品 記憶體價格飆漲是難題

記憶體強漲！手機、筆電品牌啟動漲價與降規應戰

記憶體報價大漲、華邦電、南亞科起飛...但有廠商重傷！專家點4族群恐受害

記憶體引爆科技通膨 NB、手機首當其衝…市場憂買氣急墜

相關新聞

甲骨文財報爆雷 AI股恐慌…廣達、緯創等協力廠承壓

甲骨文（Oracle）美股10日盤後公布上季營收、獲利，及未來雲端運算合約成長狀況都低於華爾街預期，引發市場對AI市場發...

晶圓產能釋放利好，濺射靶材三廠競速

在半導體材料國產替代的浪潮中，濺射靶材作為芯片製造的核心材料之一，其產業動態始終牽動著產業鏈神經。TECHCET數據顯示，2027 年全球半導體材料市場規模將達到870億美元以上；同時，根據弗若斯特沙

集邦解析 明年第1季記憶體顯著漲價效應 智慧機、NB 銷量恐下修

研調機構集邦科技（TrendForce）指出，預期2026年第1季記憶體價格將再顯著上漲，全球終端產品面臨艱鉅成本考驗，...

墨國擬課新關稅 台廠不妙…技嘉、華碩等恐受波及

墨西哥國會10日表決通過，2026年起將對未與墨國簽署貿易協定的亞洲國家，課徵5%至50%不等關稅，台灣也恐列入課稅名單...

AI代勞司機、外送員？Uber攜手輝達 發展自駕車

ＡＩ時代來臨，自動駕駛技術也成為科技大廠兵家必爭之地。Uber執行長庫斯洛沙希表示，自駕車是未來很重要的交通工具，會帶來...

友達獲CDP雙「A」最高評級 數據化碳管理與節水創新展現永續領導力

極端氣候與水資源安全牽動全球氣候治理與企業營運，友達光電（2409）積極實踐淨零減碳、布局永續經營，於2025年榮獲國際...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。