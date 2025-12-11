正文：聚焦AI應用產品 記憶體價格飆漲是難題

快訊

中央社／ 台北11日電

網通廠正文科技董事長陳鴻文表示，明年將聚焦光通訊產品，AI應用的光收發模組占比提升，因AI伺服器需求造成零組件大量需求，記憶體價格狂飆是未來一年必須面對的問題。

正文科技今天舉行法說會，陳鴻文指出，近來研究機構測試Google Gemini 3與OpenAI ChatGPT的功能，結果很多地方都是Google Gemini 3勝出，所以下一個Chat GPT 6或ChatGPT 7一定要超越Gemini 3，如此一來也將導致硬體大戰，所以輝達（NVIDIA）生意一定很好。

陳鴻文說，近期包括台積電，都面對記憶體在內的各種零組件供不應求，許多韓國記憶體廠產能被包，這種硬體大戰、資料中心大戰，造成大家都在搶零件，廠商不計成本投資，卻導致一些排擠效應，AI資料中心以外的用途被排擠，使電信營運商、客戶端設備（CPE）廠壓力很大，記憶體價格漲了好幾倍，只要AI資料中心用得到的零件，都有排擠效應。

陳鴻文指出，正文推出新一代光收發模組，盼明年AI產品占營收比重達20%，不過記憶體價格大漲恐會壓縮獲利，也是產業未來一年的最大挑戰。

