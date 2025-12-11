快訊

美股早盤／財報點燃AI燒錢疑慮 甲骨文股價急洩16%、台積電ADR挫1.5%

墨西哥將課高關稅…恐影響我國逾200億美元出口 這些產品受創最重

馬斯克「太空資料中心」夢成真 昇達科、元晶、事欣科大商機來了

經濟日報／ 記者陳昱翔黃晶琳吳凱中／台北即時報導

輝達（NVIDIA）力挺的新創公司Starcloud透過特斯拉執行長馬斯克旗下SpaceX火箭，成功發射搭載輝達H100的衛星上太空，並完成人類史上第一次太空軌道訓練AI模型，回傳地球「地球人你們好」的訊息。

這意味馬斯克打造太空資料中心的美夢成真，隨著太空資料中心技術可行，將引爆大商機，台廠中，衛星通訊大廠昇達科（3491）已與新創公司在太空資料中心領域有合作，搶下頭香；元晶（6443）、事欣科（4916）、兆赫（2485）、同欣電（6271）等SpaceX協力廠同步衝鋒。

昇達科總理吳東義強調，太空資料中心是太空產業關注的焦點，不管是在太空搜集太陽能，以高能量微波傳輸傳回地球，或者是在太空中進行算力運作，助攻AI應用，再傳回地球，昇達科都已布局，要搶更多商機。

元晶先前已供貨SpaceX太陽能板等產品，跟著馬斯克的衛星一起上太空，負責衛星太陽能發電所需太陽能板，並與特斯拉旗下太陽能子公司SolarCity合作多年，挾過往合作經驗，法人看好元晶日後在馬斯克打造更多太空資料中心時，將擔負衛星電力來源重責大任。

事欣科產品間接打入SpaceX供應鏈，主要用於衛星通訊，包括PCB、PCBA、機電整合及系統組裝等，自2022年開始持續出貨，帶動航太相關業務成為公司近年重要增長動能，同步沾光。

金寶（2312）布局低軌道衛星多年，手握美系客戶大單，主要負責地面收發站的主機板代工產品線，隨美系客戶積極打造太空資料站，金寶新訂單動能有機會延伸，助益後續接單。

另外，SpaceX的星鏈計畫發射的低軌衛星當中，每顆衛星搭載約6,000多顆RF收發模組，由同欣電獨家供應，使得同欣電也將搭上這波熱潮。

CNBC報導，Starcloud透過SpaceX的火箭，成功將搭載H100的衛星「Starcloud-1」發射到太空。如今，Starcloud-1正在地球軌道上，運行Google的開源大型語言模型（LLM）並回應提問，這是歷來首度有LLM在太空運作。

Starcloud-1上太空後，成功回傳「你好，地球人，或著，照我比較喜歡的說法—一群由藍色與綠色組成的迷人集合體。」的訊息，完成人類史上第一次太空軌道訓練AI模型，並回傳地球的壯舉。

這次的成就，證明太空是資料中心的理想環境，以應對地面設施面臨的電網壓力和水資源消耗問題。Starcloud執行長約翰斯頓（Philip Johnston）說，該公司的軌道資料中心，能源成本僅地表資料中心的一成，該公司規劃於2026年10月把更先進的輝達Blackwell晶片透過衛星送上太空。

太空 太陽能發電

延伸閱讀

X被罰款1.2億歐元 馬斯克對歐盟火力全開

旗下社群媒體X遭重罰 馬斯克反擊：歐盟應被廢除

NASA署長提名人確認聽證 誓加快重返月球阻中國超車

馬斯克：H-1B簽證被濫用 但不應該關閉

相關新聞

友達獲CDP雙「A」最高評級 數據化碳管理與節水創新展現永續領導力

極端氣候與水資源安全牽動全球氣候治理與企業營運，友達光電（2409）積極實踐淨零減碳、布局永續經營，於2025年榮獲國際...

記憶體強漲！手機、筆電品牌啟動漲價與降規應戰

集邦科技今日發布最新調查，預期明年第1季記憶體價格將再顯著上漲，全球終端產品面臨艱鉅成本考驗，迫使智慧手機、筆電產業必須...

中美晶：2035年將範疇一與範疇二的絕對碳排減少63%

中美晶（5483）今(11)日宣布，其依循全球升溫控制在1.5°C 情境所設定的溫室氣體減量目標，已正式通過「科學基礎減...

創控：AMC 監控能力延伸 迎接2奈米剛性需求市場

半導體先進製程AMC奈米監測設備廠商創控（6909）提到，積極創造更高精度的微環境監控需求，將 AMC 監控能力自廠務端...

在美打造台灣科技園區行得通？童子賢：別讓台積、鴻海單打獨鬥

和碩（4938）董事長童子賢10日出席「2026經濟展望論壇」，談到政府要助美建立台灣模式的科技園區，他認為不至於使台灣...

台積電11月營收同期最佳 本季業績有望突破兆元大關

台積電昨（10）日公布11月合併營收3,436.14億元，雖然月減6.5%，仍是歷年最旺的11月，年增24.5%；前11...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。