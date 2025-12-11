低軌衛星通訊市場成長 鐳洋合資公司取得海外衛星整測服務訂單

因應全球低軌衛星通訊市場快速成長，鐳洋科技今天表示，與新加坡新創衛星技術公司NuSpace共同成立合資公司Asterforge，已取得海外衛星整測服務訂單，屬於多顆低軌衛星星系建置計畫。

鐳洋科技指出，Asterforge鎖定衛星硬體製造、軟體服務領域，提供衛星設計代工（ODM）、代工（OEM）及整測服務，推動小型衛星技術創新與應用。

鐳洋科技表示，Asterforge成立一年多以來，已成功切入國際市場，並取得海外衛星整測服務訂單，為多顆低軌衛星星系建置計畫提供關鍵支持。

鐳洋科技董事長王奕翔表示，合作夥伴具備成熟的軟體與任務設計能力，過去已多次完成立方衛星任務與軌道驗證。Asterforge結合台灣在射頻與系統整測的實力，加上新加坡的國際化環境與應用場景，將成為亞太地區小型衛星技術創新與應用服務的重要樞紐。

王奕翔指出，Asterforge自成立以來，已承接來自歐美及東南亞地區的多項專案，合作夥伴涵蓋產業界、學研單位及政府機構。透過這些專案的實踐，不斷提升研發與服務能量，未來將深化衛星整測與系統整合技術，推動小型衛星產業的國際化與在地化發展。