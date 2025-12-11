快訊

不忍太多人受害 柯文哲批賴總統「比小英糟糕」：別把司法當政治工具

保暖衣物準備好！周末大陸冷氣團強襲台灣 「體感低溫僅7度」

外送員專法禁止「疊單」 Uber執行長：每單外送費平均將上漲20元

低軌衛星通訊市場成長 鐳洋合資公司取得海外衛星整測服務訂單

中央社／ 台北11日電

因應全球低軌衛星通訊市場快速成長，鐳洋科技今天表示，與新加坡新創衛星技術公司NuSpace共同成立合資公司Asterforge，已取得海外衛星整測服務訂單，屬於多顆低軌衛星星系建置計畫。

鐳洋科技指出，Asterforge鎖定衛星硬體製造、軟體服務領域，提供衛星設計代工（ODM）、代工（OEM）及整測服務，推動小型衛星技術創新與應用。

鐳洋科技表示，Asterforge成立一年多以來，已成功切入國際市場，並取得海外衛星整測服務訂單，為多顆低軌衛星星系建置計畫提供關鍵支持。

鐳洋科技董事長王奕翔表示，合作夥伴具備成熟的軟體與任務設計能力，過去已多次完成立方衛星任務與軌道驗證。Asterforge結合台灣在射頻與系統整測的實力，加上新加坡的國際化環境與應用場景，將成為亞太地區小型衛星技術創新與應用服務的重要樞紐。

王奕翔指出，Asterforge自成立以來，已承接來自歐美及東南亞地區的多項專案，合作夥伴涵蓋產業界、學研單位及政府機構。透過這些專案的實踐，不斷提升研發與服務能量，未來將深化衛星整測與系統整合技術，推動小型衛星產業的國際化與在地化發展。

科技 低軌衛星 軟體

延伸閱讀

將參選台中市長 何欣純走訪新加坡特別看這3件事

昇達科營收／11月2.85億元、月增24.7%創歷史新高 低軌衛星訂單滿手

中天重返52台有望 藍營提修衛星廣播電視法今逕付二讀

循環經濟落實在太空 碎片可用來製造衛星

相關新聞

友達獲CDP雙「A」最高評級 數據化碳管理與節水創新展現永續領導力

極端氣候與水資源安全牽動全球氣候治理與企業營運，友達光電（2409）積極實踐淨零減碳、布局永續經營，於2025年榮獲國際...

記憶體強漲！手機、筆電品牌啟動漲價與降規應戰

集邦科技今日發布最新調查，預期明年第1季記憶體價格將再顯著上漲，全球終端產品面臨艱鉅成本考驗，迫使智慧手機、筆電產業必須...

中美晶：2035年將範疇一與範疇二的絕對碳排減少63%

中美晶（5483）今(11)日宣布，其依循全球升溫控制在1.5°C 情境所設定的溫室氣體減量目標，已正式通過「科學基礎減...

創控：AMC 監控能力延伸 迎接2奈米剛性需求市場

半導體先進製程AMC奈米監測設備廠商創控（6909）提到，積極創造更高精度的微環境監控需求，將 AMC 監控能力自廠務端...

在美打造台灣科技園區行得通？童子賢：別讓台積、鴻海單打獨鬥

和碩（4938）董事長童子賢10日出席「2026經濟展望論壇」，談到政府要助美建立台灣模式的科技園區，他認為不至於使台灣...

台積電11月營收同期最佳 本季業績有望突破兆元大關

台積電昨（10）日公布11月合併營收3,436.14億元，雖然月減6.5%，仍是歷年最旺的11月，年增24.5%；前11...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。