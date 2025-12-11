AI 時代的新聯準會 從打通膨到推升科技投資

美國聯準會這次如預期降息一碼，但市場焦點迅速轉向更關鍵的議題：下一任主席是誰？將如何重塑政策框架？「鉅亨買基金」指出，若由哈塞特接任，聯準會的政策思維將從「對抗通膨」轉向「管理生產力革命」。在AI推動供給端加速擴張下，只要勞動市場不過熱，聯準會或將容忍3%–3.5%的通膨，並以利率政策支持企業的技術升級與自動化投資，受惠者將從AI科技公司延伸至積極導入AI 的一般企業。

這次會議中，聯準會不僅降息，亦同步啟動新一輪資產負債表擴張，以確保市場流動性並緩和金融條件。此外，最新的經濟預估中，明年經濟成長被上調、通膨預期下修，而失業率維持穩定，顯示決策端對景氣前景的信心強於市場預期。「鉅亨買基金」投資研究部主管羅瑤庭認為，聯準會對通膨的預估可能過於樂觀。因當前全球正處於由AI帶動的新一輪J曲線（投資生產力曲線）起點，大規模資本支出勢必推升短期需求、挹注物價壓力；但隨著生產力提升反映於實體經濟後，AI將成為推動經濟擴張的新引擎，使美國具備更高通膨容忍度與更寬鬆政策空間。

在外界討論新任主席時，哈塞特經常被誤解為政治任命人選，甚至擔心他會削弱聯準會的獨立性。「鉅亨買基金」表示，這其實是對他的嚴重誤解。他擁有札實的經濟學背景，並非象徵性的主席人選，而是具備改革與說服委員會能力的實質領導者。同時哈塞特一再公開強調央行獨立性，認為貨幣政策不能因政府壓力而偏離專業判斷。市場低估了他整合意見、重建政策框架的能力，而這正是聯準會目前最迫切需要的特質。

羅瑤庭分析，哈塞特延續葛林斯潘的「結構性生產力」思維，相信技術革命將推動生產力並帶來長期通縮，而在他眼中，下一階段的核心力量正是AI。「鉅亨買基金」指出，AI帶來的不只是成本下降，更將根本改變企業運作邏輯。當 AI能即時整合資訊、分析情境並提供決策建議時，企業得以擺脫過去因人的限制而形成的組織模式，以演算法重新塑造流程與架構，形成新一輪管理革命。因此，在此框架下，就算明年通膨升高至3%至3.5%，哈塞特也可因為即將到來的生產力提升與通貨緊縮效應，而選擇進一步降息。

「鉅亨買基金」認為，未來的聯準會將更重視AI投資與生產力結構變化，以更具前瞻性的方式制定政策。而受惠者將不只是AI硬體或軟體公司，更包括那些能率先將AI嵌入組織架構、重塑管理流程的企業。因此美股、科技股與具備AI融合能力的企業仍是長線布局主軸，建議投資人應把握機會提前布局，以掌握新一輪結構性成長契機。