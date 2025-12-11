快訊

校外租屋傳意外！聯合大學5學生一氧化碳中毒 校方查出關鍵原因

「江南大叔」PSY涉違反《醫療法》遭警方突襲搜查！認「代領疏失」強調正常用藥

家族內鬥？陸書畫家范曾與小50歲嫩妻喜得獨子 宣布與前妻子女斷絕關係

友達獲CDP雙「A」最高評級 數據化碳管理與節水創新展現永續領導力

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
友達在氣候變遷與水安全兩大主題，獲CDP雙A全球領導級肯定。在氣候變遷面，友達重視營運廠區自然共生，透過TNFD國際框架制定自然衝擊相關的調適與減緩策略，強化企業氣候韌性。友達／提供
友達在氣候變遷與水安全兩大主題，獲CDP雙A全球領導級肯定。在氣候變遷面，友達重視營運廠區自然共生，透過TNFD國際框架制定自然衝擊相關的調適與減緩策略，強化企業氣候韌性。友達／提供

極端氣候與水資源安全牽動全球氣候治理與企業營運，友達光電（2409）積極實踐淨零減碳、布局永續經營，於2025年榮獲國際碳揭露權威CDP雙A頂尖評級（Carbon Disclosure Project A list），在氣候變遷與水安全兩大主題獲全球領導級肯定。CDP碳揭露計畫主辦單位表示：「友達在推動環境資訊透明化並邁向實際行動方面，已成行業典範。」

在氣候變遷面，友達長期深耕碳管理與環境資訊透明化，是台灣最早響應CDP碳揭露的企業之一，自2007年起參與CDP碳揭露，20年來持續深化碳管理與減碳行動。2010年起建構產品碳足跡管理系統，整合產品生命周期碳數據；並於2025年完成「友達One Data 碳管理平台」，將範疇一、二、三排放全面數位化整合，提升碳盤查準確度與即時性，強化決策效率與減碳效能。

同時，友達導入內部碳定價機制逾十年，將環境成本內部化，作為企業氣候調適與營運策略的重要依據。今年更啟動碳權銷售，協助企業降低碳費衝擊，友達也持續深耕減碳面向，自願承諾2030年全台廠區建物全面碳中和目標，2023年率先完成友達總部GRC大樓的盤查、減量、抵換流程，取得ISO 14068碳中和認證，為全台產業先驅。

此外，友達亦強化氣候風險調適，並採用國際標準治理。自2019年成立氣候相關財務揭露（TCFD）工作小組，將國內外趨勢、法規帶來的風險與機會，系統性納入永續管理流程，提前布局營運調適策略，並透過發布TCFD報告書，使利害關係人清楚掌握友達氣候治理成果；另呼應全球「自然正向」趨勢，友達2024年首次發布自然相關財務揭露（TNFD）報告書，辨識企業營運與自然環境的依賴與衝擊，並制定調適與減緩策略，強化企業氣候韌性。

在水資源管理面，友達持續以節水創水與循環再利用為核心策略，深度應用人工智慧物聯網技術，達成設備自動化、製程最佳化，2024年製程水回收率已達94.7%，更不遺餘力推動再生水導入製程，有效降低自然水依賴。此外，友達導入水資源管理國際標準，2021年取得全台第一張ISO 46001證書，2024年將全台廠區納入管理系統範疇，持續透過AI應用實現水資源管理最佳化。

奠基於低碳轉型累積的深厚實戰經驗，友達成立子公司宇沛永續，為外部企業提供一站式綠色解決方案，協助優化能源效率、務實減碳，深化擴大友達永續影響力。

CDP雙A評級展現友達永續行動的領導地位。未來，友達將秉持務實行動精神，持續以科技創新、數據治理驅動淨零進程，從製程到價值鏈全面提升環境韌性，成為台灣產業實踐國家2050淨零碳排目標的核心力量。

友達在氣候變遷與水安全兩大主題，獲CDP雙A全球領導級肯定。在減碳行動，友達2023年率先完成總部GRC大樓的盤查、減量、抵換流程，取得ISO14068碳中和認證，為全台產業先驅。友達／提供
友達在氣候變遷與水安全兩大主題，獲CDP雙A全球領導級肯定。在減碳行動，友達2023年率先完成總部GRC大樓的盤查、減量、抵換流程，取得ISO14068碳中和認證，為全台產業先驅。友達／提供

友達 減碳

延伸閱讀

1212中午12點預約報名！雪霸榛山減碳登山趣「專業團」限額30名

第一金 ESG 績優 三領域拿 A

友達11月合併營收月增14% 辛耘增9%

中傑插旗智慧製造

相關新聞

友達獲CDP雙「A」最高評級 數據化碳管理與節水創新展現永續領導力

極端氣候與水資源安全牽動全球氣候治理與企業營運，友達光電（2409）積極實踐淨零減碳、布局永續經營，於2025年榮獲國際...

記憶體強漲！手機、筆電品牌啟動漲價與降規應戰

集邦科技今日發布最新調查，預期明年第1季記憶體價格將再顯著上漲，全球終端產品面臨艱鉅成本考驗，迫使智慧手機、筆電產業必須...

中美晶：2035年將範疇一與範疇二的絕對碳排減少63%

中美晶（5483）今(11)日宣布，其依循全球升溫控制在1.5°C 情境所設定的溫室氣體減量目標，已正式通過「科學基礎減...

創控：AMC 監控能力延伸 迎接2奈米剛性需求市場

半導體先進製程AMC奈米監測設備廠商創控（6909）提到，積極創造更高精度的微環境監控需求，將 AMC 監控能力自廠務端...

在美打造台灣科技園區行得通？童子賢：別讓台積、鴻海單打獨鬥

和碩（4938）董事長童子賢10日出席「2026經濟展望論壇」，談到政府要助美建立台灣模式的科技園區，他認為不至於使台灣...

台積電11月營收同期最佳 本季業績有望突破兆元大關

台積電昨（10）日公布11月合併營收3,436.14億元，雖然月減6.5%，仍是歷年最旺的11月，年增24.5%；前11...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。