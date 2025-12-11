友達獲CDP雙「A」最高評級 數據化碳管理與節水創新展現永續領導力

極端氣候與水資源安全牽動全球氣候治理與企業營運，友達光電（2409）積極實踐淨零減碳、布局永續經營，於2025年榮獲國際碳揭露權威CDP雙A頂尖評級（Carbon Disclosure Project A list），在氣候變遷與水安全兩大主題獲全球領導級肯定。CDP碳揭露計畫主辦單位表示：「友達在推動環境資訊透明化並邁向實際行動方面，已成行業典範。」

在氣候變遷面，友達長期深耕碳管理與環境資訊透明化，是台灣最早響應CDP碳揭露的企業之一，自2007年起參與CDP碳揭露，20年來持續深化碳管理與減碳行動。2010年起建構產品碳足跡管理系統，整合產品生命周期碳數據；並於2025年完成「友達One Data 碳管理平台」，將範疇一、二、三排放全面數位化整合，提升碳盤查準確度與即時性，強化決策效率與減碳效能。

同時，友達導入內部碳定價機制逾十年，將環境成本內部化，作為企業氣候調適與營運策略的重要依據。今年更啟動碳權銷售，協助企業降低碳費衝擊，友達也持續深耕減碳面向，自願承諾2030年全台廠區建物全面碳中和目標，2023年率先完成友達總部GRC大樓的盤查、減量、抵換流程，取得ISO 14068碳中和認證，為全台產業先驅。

此外，友達亦強化氣候風險調適，並採用國際標準治理。自2019年成立氣候相關財務揭露（TCFD）工作小組，將國內外趨勢、法規帶來的風險與機會，系統性納入永續管理流程，提前布局營運調適策略，並透過發布TCFD報告書，使利害關係人清楚掌握友達氣候治理成果；另呼應全球「自然正向」趨勢，友達2024年首次發布自然相關財務揭露（TNFD）報告書，辨識企業營運與自然環境的依賴與衝擊，並制定調適與減緩策略，強化企業氣候韌性。

在水資源管理面，友達持續以節水創水與循環再利用為核心策略，深度應用人工智慧物聯網技術，達成設備自動化、製程最佳化，2024年製程水回收率已達94.7%，更不遺餘力推動再生水導入製程，有效降低自然水依賴。此外，友達導入水資源管理國際標準，2021年取得全台第一張ISO 46001證書，2024年將全台廠區納入管理系統範疇，持續透過AI應用實現水資源管理最佳化。

奠基於低碳轉型累積的深厚實戰經驗，友達成立子公司宇沛永續，為外部企業提供一站式綠色解決方案，協助優化能源效率、務實減碳，深化擴大友達永續影響力。