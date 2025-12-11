宏達電VIVE Eagle香港開賣 加速AI穿戴市場布局

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

宏達電（2498）11日宣布旗下AI智慧眼鏡VIVE Eagle正式在香港開賣販售；繼台灣市場推出後，在香港也攜手電信商1O1O、csl、SmarTone，及奢華眼鏡通路溥儀眼鏡（Puyi Optical），結合高速5G服務與專業配鏡流程，為當地打造完整的一站式AI穿戴體驗。

VIVE Eagle以極簡時尚外觀結合領先AI技術，支援中文語音操控、智慧拍攝、音樂播放及多國旅遊拍攝翻譯等多元功能。使用者可透過自然語音與AI連續對話、設定行程、搜尋資訊或記錄生活，讓AI科技自然融入日常。宏達電表示，除支援繁體中文、英語對話，預計2026年上半年支援粵語。

HTC資深副總裁黃昭穎表示，「 HTC自創立以來始終思考，科技應如何自然融入生活，讓人更自由地表達自我、啟發創意、連結世界。VIVE Eagle不僅是一副眼鏡，更是一個讓科技以自然方式融入生活的入口，也展現HTC持續以科技之美，啟動人們與世界的全新對話」。

香港電訊個人業務行政總裁林國誠表示，「很高興與HTC攜手合作，透過VIVE Eagle為客戶帶來嶄新的AI穿戴體驗。結合1O1O及csl的5G網絡與黃金漫遊服務，用戶在香港或海外旅行時，都能保持穩定連線，輕鬆使用各項AI 功能，讓智慧穿戴真正融入全球旅遊與日常生活中」。

VIVE Eagle在香港正式開賣，共推出紅、咖、灰、黑四款配色，包括太陽眼鏡及抗藍光透明鏡片款式。凡購買VIVE Eagle將獲得24個月的「VIVE AI Plus」服務，可搭配1O1O、csl、SmarTone 5G方案享專案優惠，並附溥儀眼鏡配鏡優惠券。

