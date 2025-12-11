快訊

校外租屋傳意外！聯合大學5學生一氧化碳中毒 校方查出關鍵原因

「江南大叔」PSY涉違反《醫療法》遭警方突襲搜查！認「代領疏失」強調正常用藥

家族內鬥？陸書畫家范曾與小50歲嫩妻喜得獨子 宣布與前妻子女斷絕關係

中美晶：2035年將範疇一與範疇二的絕對碳排減少63%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中美晶暨環球晶董事長徐秀蘭。圖／聯合報系資料照片
中美晶暨環球晶董事長徐秀蘭。圖／聯合報系資料照片

中美晶（5483）今(11)日宣布，其依循全球升溫控制在1.5°C 情境所設定的溫室氣體減量目標，已正式通過「科學基礎減量目標倡議」（SBTi）審查。中美晶承諾以2022年為基準年，於2035年將範疇一與範疇二的絕對排放量減少63%；範疇三則以2024年為基準年，於2035年達成將涵蓋「採購商品與服務」、「資本財」及「燃料與能源相關活動」之絕對溫室氣體排放量減少37.5%的目標。

為達成SBTi嚴格標準，中美矽晶進一步強化減碳路徑，加速再生能源佈局，藉由拓展多元化投資、推動綠電採購策略，強化集團整體再生能源的調度彈性與供應韌性。中美矽晶結合集團在再生能源領域長期深耕優勢，採取「多元再生能源購電協議」策略，透過太陽光電、離岸風電等多軌並進，穩步提升再生能源使用佔比。

中美晶透過旗下子公司鞏固太陽光電供應，另與集團旗下再生能源開發公司續興共同向哥本哈根基礎建設基金（CIP）簽訂離岸風電共同採購合約，在太陽能與風能的雙重挹注下，再生能源使用比例規劃將逐年提升，致力於2050年達成100%使用再生能源（RE100）的目標。展望未來，公司將依營運需求滾動調整PPA採購規模，並持續關注新興能源發展，尋求與能源供應商的合作機會；針對淨零碳排的最後一哩路，則規劃透過再生能源憑證（RECs）與碳權採購補足差額。

在範疇三排放減量方面，中美矽晶積極推動與供應鏈合作，透過啟動供應商議合機制，並將碳管理績效納入供應商評鑑指標，以擴大範疇三減碳效益。未來，中美矽晶將持續協助供應鏈夥伴推動低碳轉型，攜手上下游共同達成科學基礎減量目標。

中美晶董事長徐秀蘭表示，中美晶減碳目標通過SBTi嚴謹審查，代表公司的減碳路徑與全球控制升溫1.5°C的科學基準正式接軌。對公司而言，這是邁向淨零轉型重要里程碑。中美矽晶一方面持續透過低碳製程、能源效率提升與循環利用等行動提升低碳競爭力，另一方面，也善用集團在再生能源開發與售電服務的布局，透過子公司續升綠能，為客戶與供應鏈夥伴提供全方位的綠能服務解決方案。

徐秀蘭指出，面對範疇三排放的挑戰，中美晶將攜手產業價值鏈夥伴共同精進碳盤查與減量管理，讓每一度電、每一項產品都朝向更低碳、更永續的方向前進。秉持『安全（Safe）、可負擔（Affordable）、永續（Sustainable）』的能源原則，中美矽晶會持續以實際行動落實集團的永續願景，成為員工、客戶與社會信賴的綠色夥伴，打造更具韌性的淨零未來。

中美晶 再生能源 太陽光電

延伸閱讀

自行車／雲嘉南持續推動低碳自行車旅遊 領騎培訓突破140位

福建古雷零碳園區 建設啟動

積極推動低碳旅遊 觀光署完成10條「凰金遊程」碳足跡盤查

旅遊業碳排占全球8% 觀光協會打造低碳旅遊協助企業ESG

相關新聞

友達獲CDP雙「A」最高評級 數據化碳管理與節水創新展現永續領導力

極端氣候與水資源安全牽動全球氣候治理與企業營運，友達光電（2409）積極實踐淨零減碳、布局永續經營，於2025年榮獲國際...

記憶體強漲！手機、筆電品牌啟動漲價與降規應戰

集邦科技今日發布最新調查，預期明年第1季記憶體價格將再顯著上漲，全球終端產品面臨艱鉅成本考驗，迫使智慧手機、筆電產業必須...

中美晶：2035年將範疇一與範疇二的絕對碳排減少63%

中美晶（5483）今(11)日宣布，其依循全球升溫控制在1.5°C 情境所設定的溫室氣體減量目標，已正式通過「科學基礎減...

創控：AMC 監控能力延伸 迎接2奈米剛性需求市場

半導體先進製程AMC奈米監測設備廠商創控（6909）提到，積極創造更高精度的微環境監控需求，將 AMC 監控能力自廠務端...

在美打造台灣科技園區行得通？童子賢：別讓台積、鴻海單打獨鬥

和碩（4938）董事長童子賢10日出席「2026經濟展望論壇」，談到政府要助美建立台灣模式的科技園區，他認為不至於使台灣...

台積電11月營收同期最佳 本季業績有望突破兆元大關

台積電昨（10）日公布11月合併營收3,436.14億元，雖然月減6.5%，仍是歷年最旺的11月，年增24.5%；前11...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。