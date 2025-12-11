宏達電插旗海外市場 AI眼鏡今起於香港開賣

宏達電（2498）11日宣布旗下AI智慧眼鏡VIVE Eagle正式於香港開賣販售。繼台灣市場推出後深獲關注，此次在香港也攜手電信商1O1O、csl、SmarTone，以及奢華眼鏡通路溥儀眼鏡（Puyi Optical），結合高速5G服務與專業配鏡流程，為當地打造完整的一站式AI穿戴體驗，目前已可支援繁體中文、英語對話，預計2026上半年支援粵語。

VIVE Eagle以極簡時尚外觀結合領先AI技術，支援中文語音操控、智慧拍攝、音樂播放及多國旅遊拍攝翻譯等多元功能。使用者可透過自然語音與AI連續對話、設定行程、搜尋資訊或記錄生活，讓AI科技自然融入日常。

HTC也持續以最高規格落實隱私安全，VIVE Eagle以去識別化資料處理與本地端加密為核心設計，不進行行為追蹤，亦不將使用者資訊用於AI模型訓練。系統採用AES-256加密並搭載拍攝提示燈，確保拍攝行為透明可辨識；同時，VIVE AI已通過ISO 27001與ISO 27701國際資安與隱私驗證。

HTC資深副總裁黃昭穎表示， HTC自創立以來始終思考，科技應如何自然融入生活，讓人更自由地表達自我、啟發創意、連結世界。VIVE Eagle不僅是一副眼鏡，更是一個讓科技以自然方式融入生活的入口，也展現HTC持續以科技之美，啟動人們與世界的全新對話。

據悉，戴上VIVE Eagle，可以在早上通勤時輕鬆接聽來電，播放音樂，同時耳邊保留對街頭環境的感知；旅行中，在海港城港邊咖啡館，只需一句「Hey VIVE，拍照」，便能捕捉黃昏光影下的浪漫瞬間；走進巴黎餐廳，眼鏡即可拍攝並翻譯菜單；即便在運動或騎行時，也能用語音指令輕鬆拍照、播放音樂或查詢資訊，雙手依然專注於當下的動作。