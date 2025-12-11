快訊

裝修公司得標5.9億火藥軍購案 福麥背景遭起底…地方低調經營引關注

台積電填息跳水…三大法人又轉賣超192億元 31勇士逆風漲停

親自出手！賴總統昨邀派系會商 明擴大邀綠委便當會整合政策歧見

宏達電插旗海外市場 AI眼鏡今起於香港開賣

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

宏達電（2498）11日宣布旗下AI智慧眼鏡VIVE Eagle正式於香港開賣販售。繼台灣市場推出後深獲關注，此次在香港也攜手電信商1O1O、csl、SmarTone，以及奢華眼鏡通路溥儀眼鏡（Puyi Optical），結合高速5G服務與專業配鏡流程，為當地打造完整的一站式AI穿戴體驗，目前已可支援繁體中文、英語對話，預計2026上半年支援粵語。

VIVE Eagle以極簡時尚外觀結合領先AI技術，支援中文語音操控、智慧拍攝、音樂播放及多國旅遊拍攝翻譯等多元功能。使用者可透過自然語音與AI連續對話、設定行程、搜尋資訊或記錄生活，讓AI科技自然融入日常。

HTC也持續以最高規格落實隱私安全，VIVE Eagle以去識別化資料處理與本地端加密為核心設計，不進行行為追蹤，亦不將使用者資訊用於AI模型訓練。系統採用AES-256加密並搭載拍攝提示燈，確保拍攝行為透明可辨識；同時，VIVE AI已通過ISO 27001與ISO 27701國際資安與隱私驗證。

HTC資深副總裁黃昭穎表示， HTC自創立以來始終思考，科技應如何自然融入生活，讓人更自由地表達自我、啟發創意、連結世界。VIVE Eagle不僅是一副眼鏡，更是一個讓科技以自然方式融入生活的入口，也展現HTC持續以科技之美，啟動人們與世界的全新對話。

據悉，戴上VIVE Eagle，可以在早上通勤時輕鬆接聽來電，播放音樂，同時耳邊保留對街頭環境的感知；旅行中，在海港城港邊咖啡館，只需一句「Hey VIVE，拍照」，便能捕捉黃昏光影下的浪漫瞬間；走進巴黎餐廳，眼鏡即可拍攝並翻譯菜單；即便在運動或騎行時，也能用語音指令輕鬆拍照、播放音樂或查詢資訊，雙手依然專注於當下的動作。

AI 科技 HTC

延伸閱讀

香港1公立醫院擴建工程證書被發現造假 港醫管局報警

避免違約！大陸房企巨頭萬科召開債權人會議 爭取債券展期計畫

港商營商信心回升 最擔憂全球經濟放緩

港IPO料達百宗年升43% 集資350億美元 隔6年再稱霸全球

相關新聞

中美晶：2035年將範疇一與範疇二的絕對碳排減少63%

中美晶（5483）今(11)日宣布，其依循全球升溫控制在1.5°C 情境所設定的溫室氣體減量目標，已正式通過「科學基礎減...

創控：AMC 監控能力延伸 迎接2奈米剛性需求市場

半導體先進製程AMC奈米監測設備廠商創控（6909）提到，積極創造更高精度的微環境監控需求，將 AMC 監控能力自廠務端...

在美打造台灣科技園區行得通？童子賢：別讓台積、鴻海單打獨鬥

和碩（4938）董事長童子賢10日出席「2026經濟展望論壇」，談到政府要助美建立台灣模式的科技園區，他認為不至於使台灣...

台積電11月營收同期最佳 本季業績有望突破兆元大關

台積電昨（10）日公布11月合併營收3,436.14億元，雖然月減6.5%，仍是歷年最旺的11月，年增24.5%；前11...

台積電協力廠衝鋒 11月績增雙位數

台積電繳出史上最旺11月營收佳績，漢唐、亞翔、世禾、家登、崇越、印能等協力廠業績同步衝鋒，11月營收都月增一成以上，世禾...

聯發科前11月營收年增11.4％ 超越去年 全年有望締造新紀錄

IC設計大廠聯發科昨（10）日公布11月合併營收468.96億元，雖然月減9.8％，仍是歷年同期最佳，並較去年同期增加3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。