中美晶減碳目標通過 SBTi 審查 2035年前範疇一、二排放降63%

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

太陽能廠中美晶（5483）11日宣布，其依循全球升溫控制在1.5°C情境所設定的溫室氣體減量目標，正式通過「科學基礎減量目標倡議」（Science Based Targets initiative, SBTi）審查。公司以2022年為基準年，承諾在2035年前將範疇一與範疇二的絕對排放量減少63%；範疇三則以2024年為基準年，涵蓋「採購商品與服務」、「資本財」及「燃料與能源相關活動」等項目，2035年前要將絕對排放量減少37.5%。

中美矽晶以「能效提升」與「再生能源導入」作為兩大減碳主軸。能效部分，已透過照明設備汰換、冷卻水溫優化，以及馬達、冷卻水塔風扇與熱場保溫材等老舊高能耗設備更新，強化整體能源效率；後續將導入高效冰機系統並升級能源管理系統（EMS），預估可再降低約三成冰機能耗，並透過空壓機重新配置優化，目標再減少約15%能源損失。

再生能源方面，公司強化綠電採購與多元投資布局，結合集團在太陽光電與離岸風電的長期深耕，採取多元再生能源購電協議（PPA）策略，藉由與再生能源開發公司及國際合作夥伴簽訂共同採購合約，逐年提高再生能源使用比重，鎖定2050年達成100%使用再生能源（RE100）目標。未來也將依營運需求滾動調整PPA規模，並透過再生能源憑證（RECs）與碳權採購，補足淨零碳排「最後一哩路」。

在範疇三減量上，中美矽晶啟動供應商議合機制，將碳管理績效納入供應商評鑑指標，盼擴大整體供應鏈減碳效益。董事長徐秀蘭表示，中美矽晶減碳目標通過SBTi嚴謹審查，代表公司減碳路徑已與全球控制升溫1.5°C的科學基準接軌，未來將以「安全（Safe）、可負擔（Affordable）、永續（Sustainable）」為能源原則，結合低碳製程、能效提升與循環利用，並攜手客戶與供應鏈夥伴，共同打造更具韌性的淨零未來。

再生能源 中美晶 減碳

