和運租車引領中古車產業升級 勇奪 IMA 數位轉型獎等獎項

國內汽車租賃領導品牌和運租車以專業租賃服務與完善車隊管理深受市場信賴，今年更在數位應用與永續領域締造佳績，獲頒2025年IT Matters Awards「數位轉型獎」；同時長期深耕專業技能培育與技術傳承，榮獲TCSA台灣企業永續獎—永續單項績效獎中的「人才發展領袖獎」。雙項大獎彰顯和運在科技運用、技術深耕與人才永續的全面布局與影響力。

面對移動服務市場快速變動與數位經濟崛起，和運以科技為核心動能，加速推動整體產業價值鏈升級， 中古車市場長期面臨資訊不對稱、車況標準不一與價格難以判斷等痛點，和運以旗下「abc好車網」作為創新實踐平台，透過AI技術、大數據分析與多項智能工具，全面重塑消費者購車體驗與車商經營模式。本次獲獎的「中古車交易之創新數位轉型計畫」，充分展現和運在促進產業數位化上所扮演的關鍵角色。

abc好車網上架車輛截至今年11月底已逾4.1萬輛，為全國車輛刊登數最多的中古車交易平台，透過導入生成式AI、車況辨識、推薦演算法、智慧媒合等技術，具體提升交易流程效率。例如「影片一鍵生成」協助車商快速產製影音內容，而「AI標籤與智能推薦」分析使用者行為自動生成如「家庭車」、「代步車」等情境式分類，提升找車效率與媒合精準度。

此外，abc好車網推出「實車在店標章」、「低價提醒」等功能，大幅提升交易資訊透明度，讓消費者購車更安心，也協助中小型車商提升數位行銷能力，成為科技應用在中古車交易的實務典範。

和運深耕車輛檢驗與維修領域，除了強化內部技術力，也積極將專業與產業共享。公司開辦「中古車查驗技能訓練課程」，並攜手新北、桃園、台南的汽車商業同業公會協力推廣，擴大技師參與度，並持續推展至全省公會，提升業界檢測專業。此外，每年為旗下HOT大聯盟加盟會員規劃系統化保修訓練，推動車況檢修標準化，強化整體服務品質。在產學合作方面，自2021年起提供車輛機械相關科系的學生實習機會，縮短學用落差，並設計考核獎勵機制提升學習動機，為產業培育具備實務經驗的新生代技術人才。

面對低碳轉型與電動車快速成長，和運亦提前布局，運用租賃事業優勢推廣綠能運具，並自2023年起將電動車維修技術納入訓練課程，協助產業建立轉型所需的技術量能。此次榮獲「TCSA人才發展領袖獎」，正是對和運在專業教育、技術標準建立與人才永續發展方面的高度肯定。