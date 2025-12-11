快訊

入境卡標「中國（台灣）」惹議！賴總統喊話後 南韓外交部回應了

MLB／跟大谷翔平名僅差一個字！達比修之子被美國一級棒球名校簽下

演唱會隔天接噩耗！賴佩霞女婿離世 強忍悲痛急飛美國奔喪

Tom.com 與痞客邦分手 改由台灣行銷界人士接手

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣老字號社交媒體痞客邦（PIXNET）經營權已換手。由台灣廣告及營銷界人士在台灣成立的沛獅力控股，與港商TOM集團（Tom.com）簽訂協議，收購痞客邦全部股權，最近交易完畢、負責團隊已更換，TOM集團正式分手收購18年的痞克邦。

根據公司登記資料，持有痞客邦的優像數位已在今年7月更換董監事，由原本城邦文化事業的法人代表，更換為沛獅力控股法人代表、也是行銷界人士的曾孟卓。沛獅力控股的董事均為行銷界人士，包括陳建銘、黃英哲、 陳伯昌、黃金惇、蘇潤美、范晉誠等人。沛獅力控股登記地址在艾得基客行銷顧問公司，其共同創辦人暨執行長陳建銘曾任Yahoo奇摩台灣區董事總經理，陳建銘也證實他是投資者之一。

根據TOM集團期中公告，今年5月底完成交易。上半年城邦出版集團獲利1,900萬港幣，考慮到各種因素包括資源效益、資本配置等，（城邦）集團於上半年出售社交媒體業務痞客邦，虧損約109.3萬港幣，相信交易將為雙方帶來互惠共贏，痞客邦可透過與新公司的潛在協同效應，促進其未來發展。

TOM集團在2001年進入台灣收購城邦出版集團，取得過半股權，2007年透過城邦集團參與優像數位增資，投資約3,000萬港幣（約新台幣1.2億元）取得痞客邦經營權。據了解，當時TOM集團原本想要與Yahoo競爭，買下無名小站，Yahoo勝出後，Tom集團改投文字為主、規模較小但有不少優質部落客的痞客邦。

陳建銘 Yahoo 經營權

延伸閱讀

期貨商論壇／保瑞期 保守操作

MLB／美媒盛讚大谷改變道奇命運 史上最糟兩份合約來自國民

MLB／合約破億美元前防禦率史上最慘 希斯易失分毛病被看衰

來不了？傳大陸最強連鎖瑞幸咖啡12月在台開店 經濟部要查

相關新聞

創控：AMC 監控能力延伸 迎接2奈米剛性需求市場

半導體先進製程AMC奈米監測設備廠商創控（6909）提到，積極創造更高精度的微環境監控需求，將 AMC 監控能力自廠務端...

在美打造台灣科技園區行得通？童子賢：別讓台積、鴻海單打獨鬥

和碩（4938）董事長童子賢10日出席「2026經濟展望論壇」，談到政府要助美建立台灣模式的科技園區，他認為不至於使台灣...

台積電11月營收同期最佳 本季業績有望突破兆元大關

台積電昨（10）日公布11月合併營收3,436.14億元，雖然月減6.5%，仍是歷年最旺的11月，年增24.5%；前11...

台積電協力廠衝鋒 11月績增雙位數

台積電繳出史上最旺11月營收佳績，漢唐、亞翔、世禾、家登、崇越、印能等協力廠業績同步衝鋒，11月營收都月增一成以上，世禾...

聯發科前11月營收年增11.4％ 超越去年 全年有望締造新紀錄

IC設計大廠聯發科昨（10）日公布11月合併營收468.96億元，雖然月減9.8％，仍是歷年同期最佳，並較去年同期增加3...

微軟、Google投入…印度AI建設兆元商機 鴻海大咬

印度AI基建兆元大商機來了，鴻海迎大單。微軟宣布，將斥資230億美元投入AI建設，其中175億美元（約新台幣5,450億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。