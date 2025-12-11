Tom.com 與痞客邦分手 改由台灣行銷界人士接手

台灣老字號社交媒體痞客邦（PIXNET）經營權已換手。由台灣廣告及營銷界人士在台灣成立的沛獅力控股，與港商TOM集團（Tom.com）簽訂協議，收購痞客邦全部股權，最近交易完畢、負責團隊已更換，TOM集團正式分手收購18年的痞克邦。

根據公司登記資料，持有痞客邦的優像數位已在今年7月更換董監事，由原本城邦文化事業的法人代表，更換為沛獅力控股法人代表、也是行銷界人士的曾孟卓。沛獅力控股的董事均為行銷界人士，包括陳建銘、黃英哲、 陳伯昌、黃金惇、蘇潤美、范晉誠等人。沛獅力控股登記地址在艾得基客行銷顧問公司，其共同創辦人暨執行長陳建銘曾任Yahoo奇摩台灣區董事總經理，陳建銘也證實他是投資者之一。

根據TOM集團期中公告，今年5月底完成交易。上半年城邦出版集團獲利1,900萬港幣，考慮到各種因素包括資源效益、資本配置等，（城邦）集團於上半年出售社交媒體業務痞客邦，虧損約109.3萬港幣，相信交易將為雙方帶來互惠共贏，痞客邦可透過與新公司的潛在協同效應，促進其未來發展。

TOM集團在2001年進入台灣收購城邦出版集團，取得過半股權，2007年透過城邦集團參與優像數位增資，投資約3,000萬港幣（約新台幣1.2億元）取得痞客邦經營權。據了解，當時TOM集團原本想要與Yahoo競爭，買下無名小站，Yahoo勝出後，Tom集團改投文字為主、規模較小但有不少優質部落客的痞客邦。