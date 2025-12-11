DDR5現貨價小跌 市調：明年第1季合約價仍看漲
DDR5現貨價近日出現小幅下跌情況，引發市場關注，市調機構集邦科技表示，主要是因為年終將近，部分交易商進行獲利調節，並不影響整體市況吃緊態勢，預期明年第1季合約價上漲趨勢不變。
據集邦科技調查，DDR5現貨均價10日下跌0.25%。市場關心這是否顯示動態隨機存取記憶體（DRAM）市況開始趨緩。
集邦科技分析師王豫琪表示，先前DDR5價格快速拉高、漲勢過快，近期出現小幅下跌情況，主要是因為年終將近，部分交易商進行獲利調節。
王豫琪說，整體記憶體市況吃緊態勢不變，近期現貨價格變化不影響明年第1季合約價上漲的預測。
集邦科技調查，DDR5現貨均價10月起自7.68美元飆漲至27.2美元，2個月漲幅高達2.54倍。DDR5現貨價今天上午持平在26.267美元，DDR4現貨價則延續上漲趨勢。
