學者揭半導體對外投資有必要性 提三配套措施

經濟日報11日舉辦「經濟投資展望論壇韌性2026」，台大經濟系名譽教授陳博志於講座分享「企業全球布局和產業結構調整」。他強調，接受適度對外投資是必要的，那是為了延伸國力，而不是被掏空，不過也需要配套措施，包括核心技術留台、規模經濟的重新定義、防止空洞化。

關於台灣半導體發展與產業政策的思考，陳博志指出，過去這段時間，經濟學議題方面，大致可分為兩種意見。第一種意見認為，台灣半導體發展太多了，若再增加會排擠其他產業，甚至出現「荷蘭病」的現象。第二種意見，則是像美國希望半導體去投資，台積電（2330）也樂觀其成。

陳博志坦言，台灣在國際社會中是一個小的經濟體，因此很多事情必須跟國際貿易掛鉤。對於台積電或半導體對外投資，大家都很緊張，不過台灣其實有經驗。1980年代，台灣是「世界的工廠」，代工產業投資外移之後，傳統產業的中游、上游供應鏈也跟著走掉，導致產業空洞化。

陳博志表示，現在半導體要對外投資，大家也會擔心：好不容易有這樣一個領先全球、受世界重視的產業，如果外移了、沒了怎麼辦？所以很多人希望產業繼續留在台灣、領導世界，但現實上將會遭遇很大的障礙。

陳博志說明，半導體事關各國安全與產業韌性。現在全世界多少國家想發展半導體，甚至來求台積電去設廠，如果台灣不配合，那些國家會覺得我方不可靠。台灣也無法完全自給自足，例如機台設備、日本的光刻膠（原料），需要與他國合作。

陳博志直言，技術是一直在進步的。現在稱霸全球，誰敢講能永遠稱霸？加上台灣國內資源（人才、土地）有限，如果無法滿足世界的需求量，別的國家就會有發展機會。接受適度對外投資是必要的，那是為了延伸國力，而不是被掏空，不過也需要配套措施，他舉例如下。

第一，核心技術留台：台積電也表示，會將最先進的製程與研發核心留在台灣。

第二，規模經濟的重新定義：過去的規模經濟看單一工廠，現在是看「全球布局」。台積電在台灣、美國、日本的廠加起來，才是它真正的規模經濟。

第三，防止空洞化：有人擔心去美國會像去中國一樣「連根拔起」。但實際上，台灣的產業聚落（Cluster）規模遠大於國外的新廠。在國外建立據點，反而能利用當地的資源，這是一種延伸。

陳博志提到，去國外投資還有一個在台灣沒有的好處：與當地廠商及研究機構的深度合作。如台積電在熊本，不只是自己做，也跟日本企業（如Sony等）一起研發新技術。可利用這個優勢，在國外發掘人才、發掘新的技術苗頭（Idea），然後把這些頂尖人才或技術引進回台灣。

最後談到資金，陳博志認為，台灣在全球最豐富的資源，其實是「錢」跟「敢冒險的精神」。30幾年前，就有專家建議，要把國內龐大的儲蓄轉化為投資。但台灣一直沒成功，導致儲蓄大於投資，貿易順差持續累積（超額儲蓄）。

陳博志表示，關於「主權基金」，國內討論了20幾年，卻一直做不成，很大原因是因為觀念錯誤。很多人以為設主權基金，就是要拿央行的「外匯存底」去投資，這是錯的。其實只要國內增加投資和支出，進口自然增加，就會用到外匯，外匯存底自然會被消化。