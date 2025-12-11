快訊

原因與上個月不同…陸外交部再提醒「中國公民近期避免前往日本」

PS5漏液無解！專家曝3關鍵「全部主機難逃送修命運」

「室內裝修商」得標炸藥採購案？福麥公司5年前曾捲入借牌風波

神盾集團迅杰科技策略投資兩大無人機廠 整合集團技術

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

神盾集團迅杰科技（6243）昨日於董事會通過兩項重大策略性投資案，正式啟動企業轉型佈局，跨足高成長潛力的無人機產業。迅杰將策略性投資台灣兩家無人機公司璿元科技（HY Tech）與翔探科技（Aeroprobing Inc.)，整合神盾集團內豐富的核心技術，推動系統化產品與自有品牌無人機的開發，成為神盾無人機艦隊的領軍成員，為公司打造下一階段成長動能，神盾集團核心技術整合可望打造高階無人機系統。

依據公司說明，此次策略性投資佈局，整合無人機技術優勢透過本次投資，迅杰科技迅速取得台灣無人機產業中具備高資安、高整合度的兩股重要技術能量。璿元科技具備資安合規與多場景量產實績，該公司成立於2013年，是國內少數同時具備設計、量產、系統整合與客製化能力的MIT無人機廠商，其產品線完整，涵蓋從小型多旋翼到中大型長航程UAV，主力機型包括SkyMini系列、SkyStar 3、SkyPro 2以及長航程SkyVTOL 2。璿元已取得ISO 9001與ISO 27001認證，多款機型亦通過NCC與資安檢測，是國內符合資安要求最完整的UAV製造商之一。

翔探科技為台灣少數具備完整自主飛控與AI應用技術鏈的無人機公司。其核心研發項目包括多旋翼飛控演算法、導航感測器融合、航線規劃、任務管理、AI影像辨識與地面端控制軟體整合。翔探無人機已成功外銷日本與東南亞市場，廣泛應用於農業植保領域，具備大載重、穩定噴灑與AI農地判讀分析等能力。翔探於12月初宣布與日本無人機公司Blue Innovation簽訂品牌合作案，展現其技術成熟度與對未來市場的信心。

迅杰此次投資將發揮集團綜效，整合神盾集團內無人機相關之尖端技術，共同推動自有品牌無人機以及應用端解決方案。視覺與避障整合安格與欣普羅的「AI 之眼」多模態視覺融合解決方案、神銳整合RGB、ToF與DVS技術的避障技術。影像與運算芯鼎的AI影像處理與SOC技術。通訊與聯網鈺寶提供的低延遲無線傳輸模組及神盾衛星的極輕量可攜式衛星物聯網技術。

迅杰希望藉由本次策略投資轉型，從既有的嵌入式控制器等核心技術出發，朝向系統整合與多元化服務發展，目標成為國際市場中，提供高資安、高可靠度無人機系統的領航者。

迅杰科技指出，在全球無人機產業前景看好的同時，台灣正積極推動無人機自主化政策。更重要的是，國際市場對非紅供應鏈（Non-China）的需求日益增加，這將使台灣產業鏈具備高度發展優勢。

無人機 科技

延伸閱讀

共軍昨發動「遠海長航」 15共機6共艦出海

促升水域災變能量 消防署偕海巡署合作四大面向

無人機註冊量已突破3.9萬架 民航局規劃簡化操作證級別

車諾比核電廠防護罩遭無人機損壞 恐難防核洩漏

相關新聞

台積電11月營收同期最佳 本季業績有望突破兆元大關

台積電昨（10）日公布11月合併營收3,436.14億元，雖然月減6.5%，仍是歷年最旺的11月，年增24.5%；前11...

創控：AMC 監控能力延伸 迎接2奈米剛性需求市場

半導體先進製程AMC奈米監測設備廠商創控（6909）提到，積極創造更高精度的微環境監控需求，將 AMC 監控能力自廠務端...

在美打造台灣科技園區行得通？童子賢：別讓台積、鴻海單打獨鬥

和碩（4938）董事長童子賢10日出席「2026經濟展望論壇」，談到政府要助美建立台灣模式的科技園區，他認為不至於使台灣...

台積電協力廠衝鋒 11月績增雙位數

台積電繳出史上最旺11月營收佳績，漢唐、亞翔、世禾、家登、崇越、印能等協力廠業績同步衝鋒，11月營收都月增一成以上，世禾...

聯發科前11月營收年增11.4％ 超越去年 全年有望締造新紀錄

IC設計大廠聯發科昨（10）日公布11月合併營收468.96億元，雖然月減9.8％，仍是歷年同期最佳，並較去年同期增加3...

微軟、Google投入…印度AI建設兆元商機 鴻海大咬

印度AI基建兆元大商機來了，鴻海迎大單。微軟宣布，將斥資230億美元投入AI建設，其中175億美元（約新台幣5,450億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。