神盾集團迅杰科技策略投資兩大無人機廠 整合集團技術

神盾集團迅杰科技（6243）昨日於董事會通過兩項重大策略性投資案，正式啟動企業轉型佈局，跨足高成長潛力的無人機產業。迅杰將策略性投資台灣兩家無人機公司璿元科技（HY Tech）與翔探科技（Aeroprobing Inc.)，整合神盾集團內豐富的核心技術，推動系統化產品與自有品牌無人機的開發，成為神盾無人機艦隊的領軍成員，為公司打造下一階段成長動能，神盾集團核心技術整合可望打造高階無人機系統。

依據公司說明，此次策略性投資佈局，整合無人機技術優勢透過本次投資，迅杰科技迅速取得台灣無人機產業中具備高資安、高整合度的兩股重要技術能量。璿元科技具備資安合規與多場景量產實績，該公司成立於2013年，是國內少數同時具備設計、量產、系統整合與客製化能力的MIT無人機廠商，其產品線完整，涵蓋從小型多旋翼到中大型長航程UAV，主力機型包括SkyMini系列、SkyStar 3、SkyPro 2以及長航程SkyVTOL 2。璿元已取得ISO 9001與ISO 27001認證，多款機型亦通過NCC與資安檢測，是國內符合資安要求最完整的UAV製造商之一。

翔探科技為台灣少數具備完整自主飛控與AI應用技術鏈的無人機公司。其核心研發項目包括多旋翼飛控演算法、導航感測器融合、航線規劃、任務管理、AI影像辨識與地面端控制軟體整合。翔探無人機已成功外銷日本與東南亞市場，廣泛應用於農業植保領域，具備大載重、穩定噴灑與AI農地判讀分析等能力。翔探於12月初宣布與日本無人機公司Blue Innovation簽訂品牌合作案，展現其技術成熟度與對未來市場的信心。

迅杰此次投資將發揮集團綜效，整合神盾集團內無人機相關之尖端技術，共同推動自有品牌無人機以及應用端解決方案。視覺與避障整合安格與欣普羅的「AI 之眼」多模態視覺融合解決方案、神銳整合RGB、ToF與DVS技術的避障技術。影像與運算芯鼎的AI影像處理與SOC技術。通訊與聯網鈺寶提供的低延遲無線傳輸模組及神盾衛星的極輕量可攜式衛星物聯網技術。

迅杰希望藉由本次策略投資轉型，從既有的嵌入式控制器等核心技術出發，朝向系統整合與多元化服務發展，目標成為國際市場中，提供高資安、高可靠度無人機系統的領航者。

迅杰科技指出，在全球無人機產業前景看好的同時，台灣正積極推動無人機自主化政策。更重要的是，國際市場對非紅供應鏈（Non-China）的需求日益增加，這將使台灣產業鏈具備高度發展優勢。