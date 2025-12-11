創控：AMC 監控能力延伸 迎接2奈米剛性需求市場

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
半導體氣體分子污染物（AMC）監控設備廠創控科技董事長王禮鵬。記者尹慧中／攝影
半導體氣體分子污染物（AMC）監控設備廠創控科技董事長王禮鵬。記者尹慧中／攝影

半導體先進製程AMC奈米監測設備廠商創控（6909）提到，積極創造更高精度的微環境監控需求，將 AMC 監控能力自廠務端延伸至微環境環節，以迎接2奈米製程對微環境潔淨要求提升的剛性需求市場，創控在廠務端的核心產品以及微環境的新產品出貨穩定攀升，亦持續研發創新，以滿足尚未充分開發的監控需求，協助半導體廠提升良率與製程穩定性，並為創控帶來營運規模長期擴張動能。

該公司日前公告11月營收5,542萬元，較去年同期成長5.68％；累計1-11月營收4.45億元，為歷年同期新高，年增12.35％。以公司在手訂單來看，第4季依舊是今年最旺的一季，全年維持成長目標。

下半年為創控傳統旺季，部分客戶驗收時程延後，已陸續於第4季實現，第4季營收逐月走升，配合客戶驗收後認列營收，預期第4季單季營收將維持年增成長。

