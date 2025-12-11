聯準會降息如預期 台指期早盤開高漲逾百點

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台指期11日早盤開高，早盤以28,600點開出，上漲200點，盤中8點55分左右約漲150點，法人表示，周三台股收紅K棒，目前的指標呈現極為健康的多頭排列。日KD及RSI同步向上交叉發散，這意味著短線動能非常充沛，後續樂觀看待。

市場專家建議，就技術面來說，10日台股開高走高、收紅K棒，市場觀望11日凌晨聯準會會議結論，成交金額萎縮，價格則是突破9日帶量黑K棒高點，短多沿著5日均線盤堅，震盪偏多走勢不變。

11月初台股歷史高點28,554點壓力在即，且日KD指標已經來到高檔超買區，短線累積不小漲幅的台股震盪難免，下檔10日線沒有失守前，多頭格局可望延續。

台積電（2330）昨日公布11月營收 3436.14億元，單月及累計數字均為同期最佳，台積電董事長魏哲家指出，第４季營運將持續受惠強勁的先進製程需求，AI市場近期發展情勢仍非常正向，由於客戶展望維持強勁，營運將逐年創高。今日有望上演除息秀，預估指數震盪盤堅，年底前再戰歷史新高。

台積電11月營收同期最佳 本季業績有望突破兆元大關

台積電昨（10）日公布11月合併營收3,436.14億元，雖然月減6.5%，仍是歷年最旺的11月，年增24.5%；前11...

微軟、Google投入…印度AI建設兆元商機 鴻海大咬

印度AI基建兆元大商機來了，鴻海迎大單。微軟宣布，將斥資230億美元投入AI建設，其中175億美元（約新台幣5,450億...

記憶體引爆科技通膨 NB、手機首當其衝…市場憂買氣急墜

記憶體價格暴漲衍生新一波電子業通膨，筆電、智慧手機、顯卡、網通等電子產品壓力大，漲價潮一觸即發。綜合業界與研調機構預測，...

在美打造台灣科技園區行得通？童子賢：別讓台積、鴻海單打獨鬥

和碩（4938）董事長童子賢10日出席「2026經濟展望論壇」，談到政府要助美建立台灣模式的科技園區，他認為不至於使台灣...

台積電協力廠衝鋒 11月績增雙位數

台積電繳出史上最旺11月營收佳績，漢唐、亞翔、世禾、家登、崇越、印能等協力廠業績同步衝鋒，11月營收都月增一成以上，世禾...

聯發科前11月營收年增11.4％ 超越去年 全年有望締造新紀錄

IC設計大廠聯發科昨（10）日公布11月合併營收468.96億元，雖然月減9.8％，仍是歷年同期最佳，並較去年同期增加3...

