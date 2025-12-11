蘋果折疊機明年有望問世 這ETF追 AI、蘋果商機

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股前五大電子股目標價中位數一覽表。資料來源：Bloomberg
市場高度期待明年的蘋果發表會，業界人士認為，蘋果2026年至少將發表三款旗艦手機，包括iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max及iPhone Fold，其中，iPhone Fold是蘋果首款折疊機，為全新產品線，最受外界矚目，有望讓整體手機市場回春，國泰台灣科技龍頭（00881）基金經理人蘇鼎宇表示，00881成分股中具有七成蘋概股，包含負責晶圓代工的台積電（2330），組裝製造的鴻海（2317）、廣達（2382）、仁寶（2324），生產電源供應器的台達電（2308），製造光學鏡頭的大立光（3008），提供高階手機主板的欣興（3037）等，00881投資價值不容小覷。

00881不僅掌握蘋果新機商機，更是全方位掌握AI投資熱潮，從AI晶片、組裝，再到零組件、電力需求，在成分股布局上，00881不獨大台積電，其他獲利表現佳的市值龍頭企業也積極納入，打造更全面、更多元的投資組合，從成分股股價成長空間來看，台灣科技巨頭漲幅可期，根據Bloomberg數據指出，台積電市場目標價中位數為新台幣1,800元；鴻海目標價中位數為新台幣300元；台達電目標價中位數為新台幣1,235元；聯發科（2454）目標價中位數為新台幣1,600元；廣達目標價中位數為新台幣350元。

蘇鼎宇表示，12月10日剛好是00881的五歲生日，00881掛牌滿五年，近五年創下不少佳績，截至12月9日，基金規模超過新台幣707億元，統計至12月5日，受益人數超過27萬人，00881一路紅到日本，今年9月日本新掛牌的iFreeETF 國泰台灣科技龍頭指數連結基金，日本投資人透過該基金即可投資00881，且00881基金表現亦有目共睹，截至11月30日，00881近一年報酬為38.71%，近兩年報酬為101.91%，近三年報酬160.14%，1月還有除息話題，提早布局有機會放大自己年終獎金。

國泰投信ETF研究團隊指出，AI成長帶動台灣對美國出口逐月成長，隨著AI伺服器良率改善，台灣對美國出口金額暴增，10月出口年增率達到144%；出口占比從14%跳升至34%，10月底約新台幣211億元，在台股長期趨勢向上的情況之下，建議投資人可採定期定額方式買進，逐步攤平持有成本、持之以恆投資累積財富，不用擔心追高殺低風險，尤其可關注科技市值型標的ETF 00881，跟著龍頭企業一起成長。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

