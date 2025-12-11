聯發科前11月營收年增11.4％ 超越去年 全年有望締造新紀錄

IC設計大廠聯發科（2454）昨（10）日公布11月合併營收468.96億元，雖然月減9.8％，仍是歷年同期最佳，並較去年同期增加3.6％。外界預期，若聯發科本季業績順利達標，2025年全年營收將超過5,800億元，將刷寫年度業績新猷。

聯發科累計前11月合併營收5,447億元，已超過去年全年業績，年增11.4％。聯發科昨天股價漲40元、收1,460元。聯發科先前提到，預期本季旗艦智慧手機、GB10專案及車用晶片營收將呈現季增，抵銷消費性電子產品的季節性下滑，單季營收以美元兌新台幣匯率1比30.6來估算，將介於1,421億元至1,501億元之間，約較第3季持平至季增6％，並較去年同期成長3％至9％，單季營業毛利率預估為46％加減1.5個百分點。

外界以聯發科上述展望與已公布的10、11月的業績計算，若12月營收高於431.78億元，本季營收即可達到區間低標。以聯發科第4季營收目標的中間值計算，2025年全年營收可望再創新高，達到超過190億美元的規模。

目前手機晶片業務仍占聯發科過半業績，公司看好5G旗艦晶片天璣9500的需求比其原本預期更強勁，首批客戶已在中國大陸推出包括vivo X300、OPPO X9系列等旗艦型手機，並計畫在今年底前，陸續於印度、東南亞及歐洲等地上市。受惠於天璣9500的強勁需求，預期本季手機業務營收將較上季強勁增長。

聯發科並指出，今年旗艦智慧手機晶片營收表現也將優於預期，有信心今年旗艦智慧手機營收可望突破30億美元，年增率超過40％。

智慧裝置平台業務方面，聯發科預期第4季相關營收將因季節性因素下降，但車用業務估計將強勁成長。

電源管理IC業務方面，聯發科估計本季將因季節性因素而呈現季減。