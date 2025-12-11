台積電協力廠衝鋒 11月績增雙位數
台積電（2330）繳出史上最旺11月營收佳績，漢唐（2404）、亞翔（6139）、世禾（3551）、家登（3680）、崇越（5434）、印能等協力廠業績同步衝鋒，11月營收都月增一成以上，世禾更改寫單月新猷，漢唐、家登為同期新高。
世禾受惠先進製程設備清洗需求攀升，11月合併營收2.82億元，創新高，月增10.1%，年增28.3%；前11月合併營收27.08億元，為同期最佳，年增15.8%。世禾現有產能滿載，將於適當地點再添購新廠擴產。
漢唐11月合併營收69.94億元，為同期新高，月增11.6%，年增100.4%。漢唐表示，11月營收較去年同期倍增，主因正在投入進行的專案較去年同期增加；前11月合併營收587.99億元，年增39.1%，為同期次高。
家登11月營收7.33億元，為同期新高及單月次高，月增11.4%，年增46%；前11月營收64.7億元，為同期最佳，年增8.6%。
亞翔11月合併營收85.09億元，月增20.4%，年增169.6%，主因工程進入施工高峰期；前11月合併營收672.38億元，年增9.5%，刷新同期新高紀錄。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言