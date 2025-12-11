台積電協力廠衝鋒 11月績增雙位數

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中李孟珊李珣瑛／台北、新竹報導

台積電（2330）繳出史上最旺11月營收佳績，漢唐（2404）、亞翔（6139）、世禾（3551）、家登（3680）、崇越（5434）、印能等協力廠業績同步衝鋒，11月營收都月增一成以上，世禾更改寫單月新猷，漢唐、家登為同期新高。

世禾受惠先進製程設備清洗需求攀升，11月合併營收2.82億元，創新高，月增10.1%，年增28.3%；前11月合併營收27.08億元，為同期最佳，年增15.8%。世禾現有產能滿載，將於適當地點再添購新廠擴產。

漢唐11月合併營收69.94億元，為同期新高，月增11.6%，年增100.4%。漢唐表示，11月營收較去年同期倍增，主因正在投入進行的專案較去年同期增加；前11月合併營收587.99億元，年增39.1%，為同期次高。

家登11月營收7.33億元，為同期新高及單月次高，月增11.4%，年增46%；前11月營收64.7億元，為同期最佳，年增8.6%。

亞翔11月合併營收85.09億元，月增20.4%，年增169.6%，主因工程進入施工高峰期；前11月合併營收672.38億元，年增9.5%，刷新同期新高紀錄。

