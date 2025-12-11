快訊

撐就業市場…Fed再降息1碼至3.5-3.75% 符合預期

台積電11日季配息5元 預期秒填息 買氣大噴發

經濟日報／ 記者尹慧中黃彥宏／台北報導
台積電。 路透
台積電。 路透

台積電（2330）季配息5元將於今（11）日除息，市場押寶可望再度「秒填息」，昨（10）日參與除息買盤踴躍，終場收當日最高價1,505元、漲25元，市值增至39.03兆元。

三大法人昨天同步買超台積電，是推升昨天權王收高，挹注大盤漲點逾200點的關鍵買盤，其中，外資由前一個交易日賣超轉買，買超7,567張；投信、自營商則分別買超964張、1,326張。

台積電今天將除息季配息5元，預計明年1月8日發放入帳，股息所屬為今年第2季。

法人估算，台積電今日除息5元，將使得加權指數蒸發40.26點。台積電下次季配息則將挑戰首度除息6元，該季配息除息交易日為2026年3月17日。

台積電除息前買盤湧入，昨日盤後鉅額交易也再次出現「仙人指路」多頭訊號。據統計，台積電昨天鉅額交易最高價出現1,521.7元，成交17張的紀錄，該價格為盤後鉅額的歷史第14高，也是今年11月28日以來近九個交易日的高點，盤後鉅額交易首次回到1,500元以上。

台積電 除息 配息

延伸閱讀

擴大關懷偏鄉！台積電年終愛心市集起跑 實體巡迴、線上預購並行

台積電年終愛心市集活動起跑 擴大關懷與社會影響力

台積電成美國「非官方國家隊」？紐時：川普布局讓台積處境艱難

地緣角力升溫 學界憂台積電「矽盾」變「靶心」

相關新聞

AI需求帶動…上市櫃營收寫最強11月 全年挑戰50兆元

上市櫃公司11月營收昨（10）日出爐，合計業績達4.67兆元，是史上最強11月，並創單月歷史次高，月增0.68%，年增1...

上市櫃比拚…五天王出列 鴻海穩居「營收王」

上市櫃企業11月營收昨（10）日全數公布，上市櫃營收「五大天王」同步出列，鴻海穩居「營收王」，欣巴巴業績月增率居冠，前1...

三理由…台股長線看多

美股在Fed利率決策前夕轉弱，不過台股昨（10）日在電子權值股與中小型類股間形成健康的輪動，出現「美股整理、台股抗跌」格...

台積電11日季配息5元 預期秒填息 買氣大噴發

台積電季配息5元將於今（11）日除息，市場押寶可望再度「秒填息」，昨（10）日參與除息買盤踴躍，終場收當日最高價1,50...

就市論勢／半導體、伺服器 利多加持

台股昨（10）日由權值股領銜，尾盤收高在28,400點，終場上漲218點，漲幅為0.7%，各類股漲跌互見，漲勢主要集中在通訊、電子零組件、半導體等產業。

立委主張國安基金增至2兆 操盤人憂後遺症

立委提案修法將國安基金規模從五千億元提高至一兆元，國民黨立委羅明才更主張增至兩兆元，財政部次長、國安基金操盤人阮清華表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。