台積電11月營收同期最佳 本季業績有望突破兆元大關

台積電（2330）昨（10）日公布11月合併營收3,436.14億元，雖然月減6.5%，仍是歷年最旺的11月，年增24.5%；前11月合併營收3.47兆元，為同期最佳，年增32.8%。

台積電11月營收為歷史單月第三高。法人指出，台積電10月與11月累計營收已達7,110.87億元，接近本季美元營收財測七成，看好本季財測可望超標，換算新台幣單季營收將首度破兆元大關，改寫新紀錄。

法人分析，因客戶群拉貨高峰已過、CoWoS先進封裝產能暫時沒有再大舉轉換，原本即預估台積電11月及12月平均單月營收都可能較10月下滑，降至3,090億元至3,273億元，月減11%至18%不等。

以昨天台積電公布的11月營收實績來看，實際表現比預期好一些，研判應是來自高階智慧手機與高速運算（HPC）需求支撐。

台積電日前釋出本季財測，預估以美元計價，單季營收介於322億美元至334億美元，以新台幣兌美元匯率基礎30.6元兌1美元換算，本季毛利率估約59%至61%，營益率49%至51%。

業界觀察，台積電本季來自AI應用持續強勁，加上蘋果與非蘋陣營機海戰術推升先進製程用量，5奈米以下先進製程持續滿載，甚至需要調度7奈米家族節點轉作更先進的5奈米以及3奈米家族製程，以因應客戶群需求。

台積電先進封裝也出現CoWoS製程的CoWoS-S轉換生產最吃緊的CoWoS-L，再擴大CoWoS-S協力夥伴，確保矽中介層與多項技術無縫接軌，藉此滿足客戶訂單所需。

研調機構Counterpoint認為，先進封裝需求持續穩定，台積電擴充CoWoS-L產能，預計至2026年底可達每月10萬片晶圓，來自輝達GPU與客製化ASIC訂單支撐。日月光投控受惠台積電訂單外溢，封測領導地位穩固。

台積電先進製程產能供不應求，業界傳出9月已通知客戶，將於2026年續漲價個位數百分比，連續第四年漲價，也有業界傳聞從2026年起將連漲四年。對於漲價議題，台積電日前回應：「不評論價格問題」，強調定價以策略導向，而非以機會導向，持續與客戶緊密合作以提供價值。

台積電已於上次法說會如市場預期二度上修全年展望，台積電董事長魏哲家當時說，從市場需求與已宣布的第4季展望來看，今年全年美元營收成長幅度從7月預測的接近30%，調整為年增34%至36%。魏哲家日前更在公司運動會致詞時強調，今年營收、獲利都會創歷史新高，以後每一年都會創新高。

台積電昨天股價漲25元，收1,505元；周三ADR早盤平盤附近震盪。