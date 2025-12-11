快訊

撐就業市場…Fed再降息1碼至3.5-3.75% 符合預期

台達電啟動海外大擴產計畫

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

雲端服務業者（CSP）巨頭擴大資本支出，增建AI基礎建設，高階電源市場需求爆發，台達電（2308）已啟動海外大擴產計畫，今、明兩年資本支出均上看400億元新高，迎接AI電源商機。

台達電今年資本支出已一舉衝上400億元，年增近二成，明年資本支出水準與今年相當，海外主要針對泰國、美國、中國大陸等地進行擴產。

台達電董事長鄭平曾指出，AI資料中心需求強勁，目前泰國及美國產能很緊，積極加速擴產，預計泰國年底有三座新廠啟用，美國正建置水冷產品產線，兩地將加碼電源、ICT及液冷系統等產能。

台達電近期產能布局頻繁，11月底公布子公司泰達電將興建泰國BP6廠、BP7廠及BP P-A廠，暫估工程總價款約泰銖34.02億元（約新台幣33.34億元）。

美國方面，台達電子公司Delta Electronics（USA）近期也公告取得不動產使用權資產，承租位於美國德州普萊諾市（Plano）的建物，以因應營運所需。台達電美國德州Plano新廠正積極建置中，鄭平表示，現有美國產能已近飽和，兩年後新廠開出後才有比較大的空間提升產能，先以租廠支應客戶需求。

法人認為，台達電近期擴產動作頻頻，顯示訂單掌握度相當高，看好AI高階電源發展潛力，預料新產能開出後，營運規模有望持續擴張。

