快訊

撐就業市場…Fed再降息1碼至3.5-3.75% 符合預期

高盛看好鴻海成長性優於市場 目標價400元

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

高盛證券在最新釋出的鴻海個股報告中指出，展望2026年，鴻海（2317）對人工智慧（AI伺服器業務仍持正向態度，預期伴隨著客戶擴張，成長性將優於市場均值。

此外，2026年美國將成為鴻海最大AI伺服器生產基地，有助降低地緣政治風險，台灣則將持續擔任研發中心角色。

高盛在8日的亞洲科技之旅中會見鴻海管理階層，主要討論重點包括AI伺服器的成長展望、生產多元化與效率提升、利潤趨勢等。

高盛大中華科技產業研究部門主管張博凱對鴻海持正向看法，預期AI伺服器將持續擴產並帶來市占提升機會，加上2026年智慧手機外型設計變革，有望推動鴻海未來成長，因此維持「買進」（首選名單）評等、目標價400元不變。

張博凱指出，墨西哥在2025年仍是鴻海最大的AI伺服器生產基地，但隨著產能持續擴張，鴻海管理階層預期，到2026年美國將成為最大的AI伺服器生產基地。雖然美國的生產成本可能較高，但鴻海預期客戶將協助分擔額外成本。

鴻海 伺服器 AI

延伸閱讀

鴻海中東布局再下一城 旗下鴻騰精密沙國充電樁工廠動土

鴻海電動車、AI 伺服器中東布局 同步進擊

最牛一輪／鴻海帶勁 台新54沾光

AI伺服器需求旺！大摩上調GB系列機架出貨量 點名鴻海等3台廠

相關新聞

台積電11月營收同期最佳 本季業績有望突破兆元大關

台積電昨（10）日公布11月合併營收3,436.14億元，雖然月減6.5%，仍是歷年最旺的11月，年增24.5%；前11...

微軟、Google投入…印度AI建設兆元商機 鴻海大咬

印度AI基建兆元大商機來了，鴻海迎大單。微軟宣布，將斥資230億美元投入AI建設，其中175億美元（約新台幣5,450億...

記憶體引爆科技通膨 NB、手機首當其衝…市場憂買氣急墜

記憶體價格暴漲衍生新一波電子業通膨，筆電、智慧手機、顯卡、網通等電子產品壓力大，漲價潮一觸即發。綜合業界與研調機構預測，...

台積電協力廠衝鋒 11月績增雙位數

台積電繳出史上最旺11月營收佳績，漢唐、亞翔、世禾、家登、崇越、印能等協力廠業績同步衝鋒，11月營收都月增一成以上，世禾...

聯發科前11月營收年增11.4％ 超越去年 全年有望締造新紀錄

IC設計大廠聯發科昨（10）日公布11月合併營收468.96億元，雖然月減9.8％，仍是歷年同期最佳，並較去年同期增加3...

鴻海提早卡位印度 成這波大贏家

印度成為各大雲端巨頭最新搶灘的AI基建聚落，在印度官方積極扶植「在地製造」的氛圍下，鴻海因提早卡位、產能龐大、政商和諧，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。