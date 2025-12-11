高盛看好鴻海成長性優於市場 目標價400元

高盛證券在最新釋出的鴻海個股報告中指出，展望2026年，鴻海（2317）對人工智慧（AI）伺服器業務仍持正向態度，預期伴隨著客戶擴張，成長性將優於市場均值。

此外，2026年美國將成為鴻海最大AI伺服器生產基地，有助降低地緣政治風險，台灣則將持續擔任研發中心角色。

高盛在8日的亞洲科技之旅中會見鴻海管理階層，主要討論重點包括AI伺服器的成長展望、生產多元化與效率提升、利潤趨勢等。

高盛大中華科技產業研究部門主管張博凱對鴻海持正向看法，預期AI伺服器將持續擴產並帶來市占提升機會，加上2026年智慧手機外型設計變革，有望推動鴻海未來成長，因此維持「買進」（首選名單）評等、目標價400元不變。

張博凱指出，墨西哥在2025年仍是鴻海最大的AI伺服器生產基地，但隨著產能持續擴張，鴻海管理階層預期，到2026年美國將成為最大的AI伺服器生產基地。雖然美國的生產成本可能較高，但鴻海預期客戶將協助分擔額外成本。