鴻海提早卡位印度 成這波大贏家

印度成為各大雲端巨頭最新搶灘的AI基建聚落，在印度官方積極扶植「在地製造」的氛圍下，鴻海（2317）因提早卡位、產能龐大、政商和諧，將是各大雲端巨頭布局印度AI的優先釋單與合作對象，成為這波印度AI基建大商機的贏家。

相較於紅鏈在印度布局頻踢鐵板，鴻海「印度製造」腳步穩健且踏實，是如今成為「印度電子產品製造王」的關鍵。

鴻海擴大布局印度之際，中國大陸因為與印度之間長期處於衝突狀態，蘋果的紅色供應鏈廠商，無法到印度設立生產據點，使得鴻海在印度一枝獨秀，並且愈做愈大，在美中競爭關係緊張之際，擁有印度生產重鎮的鴻海，反而從中獲益。

鴻海印度版圖，最初是從泰米爾納德邦，是最早且最穩固的製造中心，已建立完整的iPhone組裝與基礎設施。後來擴張到卡納塔卡邦的班加羅爾，也設立新廠生產iPhone零組件與組裝。再進一步擴大到北方邦建立新廠區，實現印度全境製造。