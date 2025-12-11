台達電前11月營收撐竿跳 首度突破5,000億 跳增31%

電源大廠台達電（2308）昨（10）日公告11月營收505.43億元，月減11.9%、年增37.9%，創同期新高；累計今年前11月營收5,011.99億元，年增31.1%，首度突破5,000億元大關，續寫同期新高。

儘管台達電11月營收未續創單月新高，但創同期新高、第三度單月營收衝上500億元大關，受惠AI伺服器電源需求挹注，出貨動能仍在高檔水準。

台達電11月營收中的四大業務比重，分別是電源及零組件占54%、基礎設施占32%、自動化占9%、交通占5%。台達電先前曾強調，對中長期發展方向不變，隨著AI算力與用電量快速攀升，目前AI相關營收貢獻已達二至三成，且高階伺服器電源訂單能見度已直達明年。

台達電正積極強攻AI電源商機，今年前三季來自伺服器電源營收占比已達23%、液冷營收占比達11%，兩者合計比重已達34%，超過今年原定AI產品比重兩成的目標。

目前台達電800VDC電力架構已在後段確定中，儘管採用固態變壓器（SST）的設計對客戶來說還不習慣，但能源效率要提升，轉換次數就要減少，台達電已有解決方案，將藉此積極搶攻次世代AI平台的高階電源商機。

針對近期業務動態，台達電董事長鄭平法說會曾指出，目前產能吃緊，非美國市場訂單也很多，已有客戶同意不出貨美國的產品，可在中國大陸生產，有助緩解產能。

台達電水冷產品目前在台灣生產，未來泰國廠也會做水冷，非美系客戶也可以在大陸生產水冷產品，未來不排除應客戶要求，在美國建置水冷產品產線。

展望未來，法人指出，各大雲端服務業者（CSP）持續擴大AI相關資本支出，加上算力越來越高，對高階電源需求也同步增長，估計台達電明年全年營運仍相當不錯，業績有機會持續寫下新猷。

智慧樓宇為台達電長期看好的應用領域，日前決議以每股100元、現金收購旗下持股約56.88%的安防廠晶睿通訊全部股權，交易總額約37.33億元。台達電昨日股價下跌3元，收968元。