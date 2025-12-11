快訊

撐就業市場…Fed再降息1碼至3.5-3.75% 符合預期

聽新聞
0:00 / 0:00

台達電前11月營收撐竿跳 首度突破5,000億 跳增31%

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
台達電。 聯合報系資料照
台達電。 聯合報系資料照

電源大廠台達電（2308）昨（10）日公告11月營收505.43億元，月減11.9%、年增37.9%，創同期新高；累計今年前11月營收5,011.99億元，年增31.1%，首度突破5,000億元大關，續寫同期新高。

儘管台達電11月營收未續創單月新高，但創同期新高、第三度單月營收衝上500億元大關，受惠AI伺服器電源需求挹注，出貨動能仍在高檔水準。

台達電11月營收中的四大業務比重，分別是電源及零組件占54%、基礎設施占32%、自動化占9%、交通占5%。台達電先前曾強調，對中長期發展方向不變，隨著AI算力與用電量快速攀升，目前AI相關營收貢獻已達二至三成，且高階伺服器電源訂單能見度已直達明年。

台達電正積極強攻AI電源商機，今年前三季來自伺服器電源營收占比已達23%、液冷營收占比達11%，兩者合計比重已達34%，超過今年原定AI產品比重兩成的目標。

目前台達電800VDC電力架構已在後段確定中，儘管採用固態變壓器（SST）的設計對客戶來說還不習慣，但能源效率要提升，轉換次數就要減少，台達電已有解決方案，將藉此積極搶攻次世代AI平台的高階電源商機。

針對近期業務動態，台達電董事長鄭平法說會曾指出，目前產能吃緊，非美國市場訂單也很多，已有客戶同意不出貨美國的產品，可在中國大陸生產，有助緩解產能。

台達電水冷產品目前在台灣生產，未來泰國廠也會做水冷，非美系客戶也可以在大陸生產水冷產品，未來不排除應客戶要求，在美國建置水冷產品產線。

展望未來，法人指出，各大雲端服務業者（CSP）持續擴大AI相關資本支出，加上算力越來越高，對高階電源需求也同步增長，估計台達電明年全年營運仍相當不錯，業績有機會持續寫下新猷。

智慧樓宇為台達電長期看好的應用領域，日前決議以每股100元、現金收購旗下持股約56.88%的安防廠晶睿通訊全部股權，交易總額約37.33億元。台達電昨日股價下跌3元，收968元。

延伸閱讀

台達電 營收 AI

延伸閱讀

台達電11月營收月減11% 光寶科連續3個月營收下滑

謝金河：鴻海會不會是今年的台達電？預見2026年的潛力股

奇鋐、富世達 大摩力捧

專家提醒電水壺燒開水必遵守的一個原則 大多數人都忽略了

相關新聞

台積電11月營收同期最佳 本季業績有望突破兆元大關

台積電昨（10）日公布11月合併營收3,436.14億元，雖然月減6.5%，仍是歷年最旺的11月，年增24.5%；前11...

微軟、Google投入…印度AI建設兆元商機 鴻海大咬

印度AI基建兆元大商機來了，鴻海迎大單。微軟宣布，將斥資230億美元投入AI建設，其中175億美元（約新台幣5,450億...

記憶體引爆科技通膨 NB、手機首當其衝…市場憂買氣急墜

記憶體價格暴漲衍生新一波電子業通膨，筆電、智慧手機、顯卡、網通等電子產品壓力大，漲價潮一觸即發。綜合業界與研調機構預測，...

台積電協力廠衝鋒 11月績增雙位數

台積電繳出史上最旺11月營收佳績，漢唐、亞翔、世禾、家登、崇越、印能等協力廠業績同步衝鋒，11月營收都月增一成以上，世禾...

聯發科前11月營收年增11.4％ 超越去年 全年有望締造新紀錄

IC設計大廠聯發科昨（10）日公布11月合併營收468.96億元，雖然月減9.8％，仍是歷年同期最佳，並較去年同期增加3...

鴻海提早卡位印度 成這波大贏家

印度成為各大雲端巨頭最新搶灘的AI基建聚落，在印度官方積極扶植「在地製造」的氛圍下，鴻海因提早卡位、產能龐大、政商和諧，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。