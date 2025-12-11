快訊

撐就業市場…Fed再降息1碼至3.5-3.75% 符合預期

記憶體價格狂飆 供應鏈各環節全面失衡 大廠配額制限量供貨

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

記憶體價格狂飆，DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）過去一年分別大漲近四倍與兩倍，供應鏈各環節全面失衡，從原廠到模組廠、從系統廠到終端品牌，三大原廠三星、SK 海力士、美光紛紛啟動「配額制」，貨量緊縮到比疫情期間更嚴格，業者直言：「拿不到貨比漲價更可怕。」

業界人士透露，韓系兩大原廠惜售心態空前強烈，不但不願意簽定價長約，連大客戶也只能拿到部分配額。某系統廠高層坦言，過去敲個季度合約稀鬆平常，現在原廠反倒要求「不保價、不保量」，甚至要買家接受「月調價」模式。

三星、SK海力士、美光等三大原廠在此波漲勢中，採取更嚴格的供給管理策略，包括強化配額制，出貨量較去年同期明顯下滑，並優先滿足AI客戶與企業級高毛利產品；其次是延後報價、縮短合約期限，原廠普遍拒絕簽訂長期定價合約，改以「月調價」或季調模式降低風險。

最後則是惜售心態明顯，儘管產能利用率已恢復，但多家原廠仍刻意限制一般DRAM、NAND晶片供應，以維持價格漲勢延續。

業界強調，這一種作法在過去景氣循環中相對少見，代表原廠在AI時代採取更審慎並且具主導性的定價策略。

模組廠面臨的壓力更直接，例如威剛積極囤貨，從今年第3季起加速拉貨，11月庫存已回升至160億元，期望在2026年第1季把庫存推升到200億元水準，只因若不先把貨抓住，整年排程恐被迫延宕。

產業普遍認為，在AI與高頻寬記憶體（HBM）長期占用產能的結構性轉折下，DRAM與NAND晶片的供應策略已從「景氣循環」轉向「精準供給管理」，且在原廠維持保守擴產、需求端持續強勁的情況下，市場失序狀態恐將延續至少至2026年底。

庫存 客戶

延伸閱讀

富坦新興月收益 犀利

記憶體股超級循環 來了！群聯、宜鼎召開法說釋疑

分散台灣有事風險 美光傳將在日本投資96億美元建廠生產HBM

記憶體恐再漲1倍？NVIDIA擬改用LPDDR 網憂AI供應鏈全面緊縮

相關新聞

台積電11月營收同期最佳 本季業績有望突破兆元大關

台積電昨（10）日公布11月合併營收3,436.14億元，雖然月減6.5%，仍是歷年最旺的11月，年增24.5%；前11...

微軟、Google投入…印度AI建設兆元商機 鴻海大咬

印度AI基建兆元大商機來了，鴻海迎大單。微軟宣布，將斥資230億美元投入AI建設，其中175億美元（約新台幣5,450億...

記憶體引爆科技通膨 NB、手機首當其衝…市場憂買氣急墜

記憶體價格暴漲衍生新一波電子業通膨，筆電、智慧手機、顯卡、網通等電子產品壓力大，漲價潮一觸即發。綜合業界與研調機構預測，...

台積電協力廠衝鋒 11月績增雙位數

台積電繳出史上最旺11月營收佳績，漢唐、亞翔、世禾、家登、崇越、印能等協力廠業績同步衝鋒，11月營收都月增一成以上，世禾...

聯發科前11月營收年增11.4％ 超越去年 全年有望締造新紀錄

IC設計大廠聯發科昨（10）日公布11月合併營收468.96億元，雖然月減9.8％，仍是歷年同期最佳，並較去年同期增加3...

鴻海提早卡位印度 成這波大贏家

印度成為各大雲端巨頭最新搶灘的AI基建聚落，在印度官方積極扶植「在地製造」的氛圍下，鴻海因提早卡位、產能龐大、政商和諧，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。