記憶體價格狂飆 供應鏈各環節全面失衡 大廠配額制限量供貨

記憶體價格狂飆，DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）過去一年分別大漲近四倍與兩倍，供應鏈各環節全面失衡，從原廠到模組廠、從系統廠到終端品牌，三大原廠三星、SK 海力士、美光紛紛啟動「配額制」，貨量緊縮到比疫情期間更嚴格，業者直言：「拿不到貨比漲價更可怕。」

業界人士透露，韓系兩大原廠惜售心態空前強烈，不但不願意簽定價長約，連大客戶也只能拿到部分配額。某系統廠高層坦言，過去敲個季度合約稀鬆平常，現在原廠反倒要求「不保價、不保量」，甚至要買家接受「月調價」模式。

三星、SK海力士、美光等三大原廠在此波漲勢中，採取更嚴格的供給管理策略，包括強化配額制，出貨量較去年同期明顯下滑，並優先滿足AI客戶與企業級高毛利產品；其次是延後報價、縮短合約期限，原廠普遍拒絕簽訂長期定價合約，改以「月調價」或季調模式降低風險。

最後則是惜售心態明顯，儘管產能利用率已恢復，但多家原廠仍刻意限制一般DRAM、NAND晶片供應，以維持價格漲勢延續。

業界強調，這一種作法在過去景氣循環中相對少見，代表原廠在AI時代採取更審慎並且具主導性的定價策略。

模組廠面臨的壓力更直接，例如威剛積極囤貨，從今年第3季起加速拉貨，11月庫存已回升至160億元，期望在2026年第1季把庫存推升到200億元水準，只因若不先把貨抓住，整年排程恐被迫延宕。

產業普遍認為，在AI與高頻寬記憶體（HBM）長期占用產能的結構性轉折下，DRAM與NAND晶片的供應策略已從「景氣循環」轉向「精準供給管理」，且在原廠維持保守擴產、需求端持續強勁的情況下，市場失序狀態恐將延續至少至2026年底。