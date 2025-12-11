記憶體價格勁揚 品牌業者面臨三挑戰

快訊

記憶體價格勁揚，墊高筆電、智慧手機、網通設備等終端產品成本結構，品牌業者漲價「勢不可擋」，市場預期，將帶動科技產品進一步「通膨」，衝擊智慧手機、筆電、遊戲主機等出貨量。

針對近期記憶體缺料大漲價，市場憂心恐衝擊智慧手機產業，vivo台灣總經理陳怡婷坦言，2026年記憶體漲價已是業界共識，是否調漲新品售價及修正目標客群定位，仍在討論中，即使漲價，漲幅仍未確定，還有幾個月時間評估。

陳怡婷坦言，記憶體漲價對手機品牌廠新機規劃及鋪貨難度造成挑戰，無論是哪個品牌都會遭遇同樣難題，只能努力想辦法克服，降低對銷售的影響。

2026年筆電若漲價，除直接影響整體PC市場需求外，業界評估，低價位筆電市場同樣對價格高度敏感，預期將出現延後換機或轉向二手市場。

研調機構預測，中價位市場的換機動能可能顯著放緩，企業與家庭用戶皆傾向延長設備生命周期。此外，高價位市場雖具韌性，但預算有限的創作者與電競用戶仍可能調整至較低階配置。

綜合來看，記憶體價格持續上漲將使2026年筆電市場面臨物料清單（BOM表）成本推升、通路壓力擴大、需求疲軟等三重挑戰，品牌端需在規格調整、庫存運作與通路補貼之間取得平衡，以降低對銷售與毛利的衝擊。

網通廠啟碁（6285）表示，記憶體缺貨及漲價是目前最大難題之一，恐影響年底及明年訂單出貨。而振曜電子書大客戶則趁彩色電子書在市場熱賣，要積極搶攻市占，不僅願意承擔成本漲價，同時簽訂記憶體供應長約，把2026年記憶體需求全部拿下來。

（記者吳凱中、蕭君輝、陳昱翔、黃晶琳）

