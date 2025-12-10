中華電信11日災防告警系統升級 服務暫停20分
中華電信今天宣布，明天將進行災防告警系統升級，系統升級過程，災防告警系統服務將暫停20分鐘，通訊、網路等其他服務都不受影響，完成升級後，服務將立即恢復正常運作。
中華電信今天宣布，響應政府政策，持續精進災防告警服務，為全台民眾安全把關，11日將進行災防告警系統設備升級，以提升民眾服務感受。
中華電表示，作業期間災防告警服務預計暫停約20分鐘，完成升級後，服務將立即恢復正常運作，不影響後續服務品質。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言