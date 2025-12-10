中華電信11日災防告警系統升級 服務暫停20分

快訊

中央社／ 台北10日電
中華電信。聯合報資料照，記者杜建重／攝影
中華電信。聯合報資料照，記者杜建重／攝影

中華電信今天宣布，明天將進行災防告警系統升級，系統升級過程，災防告警系統服務將暫停20分鐘，通訊、網路等其他服務都不受影響，完成升級後，服務將立即恢復正常運作。

中華電信今天宣布，響應政府政策，持續精進災防告警服務，為全台民眾安全把關，11日將進行災防告警系統設備升級，以提升民眾服務感受。

中華電表示，作業期間災防告警服務預計暫停約20分鐘，完成升級後，服務將立即恢復正常運作，不影響後續服務品質。

