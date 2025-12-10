騏億鑫攜手漢信強化 EUV 機台安裝工程 攻海外7奈米以下先進製程市場

半導體高科技廠房工程服務供應商騏億鑫科技（7848）10日宣布，與漢信公司達成策略合作，雙方將針對半導體大廠客戶在美國的擴廠計畫展開緊密結盟，由騏億鑫主導執行荷蘭半導體設備巨頭的EUV機台（極紫外光微影系統）設備管路配置工程，並由漢信提供專業技術支援。這項重要合作標誌著騏億鑫的服務範疇，已從傳統的廠務系統二次配工程，正式跨入技術門檻極高的核心製程設備安裝領域。

策略縱深：鎖定七奈米以下先進製程 Interconnection 挑戰

這次合作的核心，鎖定半導體先進製程中最關鍵的EUV機台設備，特別針對7奈米及7奈米以下製程節點的設備進行Interconnection工程服務。這是確保機台與廠務系統精密連接的關鍵環節，對於晶片良率至關重要。鑑於EUV機台對於安裝的精密度、環境控制與光學校準具有極高要求，騏億鑫特別與漢信展開合作，導入其在高階光學技術方面的專業優勢。

根據雙方合作協議，騏億鑫將擔任專案執行主導方，負責專案整體執行、人員調派及現場施工管理，確保工程進度與品質控制；而漢信則將提供關鍵的專業技術顧問服務，包含事前規劃、施工圖面審查、技術諮詢及現場技術支持。透過精確的分工與策略合作，騏億鑫成功將產業鏈價值從工程施作縱向延伸至核心技術支援，顯著提升了其在精密半導體設備安裝服務中的競爭力。

深化信任：從二次配廠商到國際級工程夥伴

騏億鑫深耕高科技廠務系統領域逾十年，憑藉著「與時俱進」的技術實力，成功通過嚴格認證。公司早年以高品質的二次配工程—製程冷卻水系統（PCW）起家，深厚的技術底蘊與穩定的工程品質與效率，成功奠定在半導體廠務系統中的專業地位。近年來更將業務版圖拓展至氣體系統（GAS）、潔淨真空管系統（Pumping line）、技術含量更高的廠務主系統工程及建廠材料供應。

騏億鑫董事長暨總經理洪國庭表示：「我們很高興能與漢信公司展開合作。這不僅是技術上的互補，更是對客戶『使命必達』承諾的實踐。從台灣到美國，從基礎管線、主系統工程到如今的核心機台安裝，我們持續投入研發、精進技術並強化品質，只為滿足客戶最嚴苛、最高規格的要求。此次與漢信的合作，將讓雙方在精密半導體設備安裝服務上形成更堅實的戰略聯盟。我們相信，結合雙方的專業能力與國際經驗，必能協助半導體大廠在美國的先進製程順利落地，為全球半導體產業鏈的穩定與發展做出更大的貢獻。」