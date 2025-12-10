輝達H200輸陸25%抽成費向台灣徵收？童子賢：代收代付概念
美國宣布開放出口輝達（NVIDIA）H200晶片到中國大陸，外電報導，這筆25%抽成費用，將以進口稅形式，向晶片生產地台灣徵收。對此，和碩（4938）董事長童子賢10日指出，「台廠如果有付費的話，都是代收代付的性質，畢竟代工廠商不是產品的擁有者。」
美國總統川普8日宣布美國開放出口輝達H200晶片到中國大陸，其中25%營收將支付給美國。他說，已告知中國國家主席習近平並獲正面回應。路透引述一名白宮官員表示，這筆25%抽成費用，將以進口稅形式，向晶片生產地台灣徵收。
對此，童子賢解釋，「台廠如果有付費的話，都是代收代付的性質，畢竟代工廠商不是產品的擁有者。」
童子賢指出，離開系統廠商或半導體企業的工廠，產品其實就是屬於品牌公司的，或者幫他出貨到中國大陸，幫他出貨到馬來西亞去加工，「直覺就是代收代付而已，不會叫台灣出。」
童子賢分析，比如在做電腦時候，產品上面有軟體授權，會幫他付給那一家公司。但基本上，他也會算入BOM表裡面，會把這個成本計算進去。所以重點就是代收代付的話，就是做資金的服務，還沒有收之前先幫你付，付了以後再收回來。
