AI需求大爆發！電子零組件業加班工時「寫45年來新高」

AI應用動能強勁，推升國內部分產業加班工時寫下驚人紀錄。主計總處最新統計顯示，受惠於AI需求持續擴增，10月電子零組件製造業的加班工時衝上30.4小時，累計前十月平均亦達27.8小時，寫下1980年6月來最高紀錄，成為拉抬整體工時的主要動力。

在電子業的高度需求帶動下，10月全體受僱員工加班工時平均達9.2小時，較上月增加0.6小時；其中製造業加班工時為17.8小時，月增1小時。除了電子零組件製造業外，電腦、電子產品及光學製品製造業10月加班工時達16.7小時，已是連續15個月正成長，前十月平均15.3小時，亦寫下2006年以來最高水準。

針對加班工時明顯增長，主計總處國勢普查處副處長譚文玲分析，受僱員工總工時的變動，除了放假天數可能影響外，最主要的關鍵仍在於AI動能強勁。這波AI應用熱潮，持續帶動電子零組件製造業等相關產業鏈的訂單與產能持續擴增，是推升相關產業加班工時寫下新高的主因。

從全體受僱員工總工時來看，10月平均為166小時，較上年同期增加3.4小時；累計前十月總工時平均為168.2小時，年增0.5小時，其中正常工時增加0.3小時，加班工時亦增0.2小時。

在整體聘僱狀況上，全體員工數則呈現微幅增長。統計10月底全體員工數為855.2萬人，較上月小幅增加5千人。若觀察各行業增聘狀況，以住宿及餐飲業月增3千人最多，營建工程業、批發及零售業、醫療保健及社會工作服務業，員工數亦均月增2千人。