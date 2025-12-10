快訊

S媽收1驚喜終於笑了看哭網 小S發文「我會繼續前進」為復出埋伏筆

TPBL／高國豪事件兄弟和解 無限期停賽處分仍持續

臨盆孕婦陪兒參加學校活動突腹痛 來不及等救護車在校門口生了

聽新聞
0:00 / 0:00

AI需求大爆發！電子零組件業加班工時「寫45年來新高」

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
主計總處最新統計顯示，受惠於AI需求持續擴增，10月電子零組件製造業的加班工時衝上30.4小時，累計前十月平均亦達27.8小時，創下45年來最高紀錄。 路透
主計總處最新統計顯示，受惠於AI需求持續擴增，10月電子零組件製造業的加班工時衝上30.4小時，累計前十月平均亦達27.8小時，創下45年來最高紀錄。 路透

AI應用動能強勁，推升國內部分產業加班工時寫下驚人紀錄。主計總處最新統計顯示，受惠於AI需求持續擴增，10月電子零組件製造業的加班工時衝上30.4小時，累計前十月平均亦達27.8小時，寫下1980年6月來最高紀錄，成為拉抬整體工時的主要動力。

電子業的高度需求帶動下，10月全體受僱員工加班工時平均達9.2小時，較上月增加0.6小時；其中製造業加班工時為17.8小時，月增1小時。除了電子零組件製造業外，電腦、電子產品及光學製品製造業10月加班工時達16.7小時，已是連續15個月正成長，前十月平均15.3小時，亦寫下2006年以來最高水準。

針對加班工時明顯增長，主計總處國勢普查處副處長譚文玲分析，受僱員工總工時的變動，除了放假天數可能影響外，最主要的關鍵仍在於AI動能強勁。這波AI應用熱潮，持續帶動電子零組件製造業等相關產業鏈的訂單與產能持續擴增，是推升相關產業加班工時寫下新高的主因。

從全體受僱員工總工時來看，10月平均為166小時，較上年同期增加3.4小時；累計前十月總工時平均為168.2小時，年增0.5小時，其中正常工時增加0.3小時，加班工時亦增0.2小時。

在整體聘僱狀況上，全體員工數則呈現微幅增長。統計10月底全體員工數為855.2萬人，較上月小幅增加5千人。若觀察各行業增聘狀況，以住宿及餐飲業月增3千人最多，營建工程業、批發及零售業、醫療保健及社會工作服務業，員工數亦均月增2千人。

工時 加班 製造業 電子零組件 電子業

延伸閱讀

11月出口創高寫六驚喜 年增56％ 連25紅 全年飛越6,000億美元

11月出口 科技產品享AI紅利扮主力

主動式ETF規模衝衝衝 年底前整體有望突破千億元

大驚奇！台灣11月出口第3度超車南韓 領先差距再擴大

相關新聞

擴大關懷偏鄉！台積電年終愛心市集起跑 實體巡迴、線上預購並行

台積電慈善基金會與台積電福委會聯合舉辦的年終愛心市集活動今天開幕，活動將延續至明年1月28日止，以「實體巡迴和線上預購」...

騏億鑫攜手漢信強化 EUV 機台安裝工程 攻海外7奈米以下先進製程市場

半導體高科技廠房工程服務供應商騏億鑫科技（7848）10日宣布，與漢信公司達成策略合作，雙方將針對半導體大廠客戶在美國的...

輝達H200輸陸25%抽成費向台灣徵收？童子賢：代收代付概念

美國宣布開放出口輝達（NVIDIA）H200晶片到中國大陸，外電報導，這筆25%抽成費用，將以進口稅形式，向晶片生產地台...

AI需求大爆發！電子零組件業加班工時「寫45年來新高」

AI應用動能強勁，推升國內部分產業加班工時創下驚人紀錄。主計總處最新統計顯示，受惠於AI需求持續擴增，10月電子零組件製...

TrendForce：大陸CSP、OEM 可望積極採購輝達H200

美國政府將允許輝達（NVIDIA）向中國大陸出口H200晶片，市調機構TrendForce表示，H200效能較H20大幅...

緯創醫學科技捐贈外骨骼機器人 推動先進醫療

代工大廠緯創（3231）旗下緯創醫學科技為推動智慧醫療市場，董事長黃俊東捐贈一套由緯創醫學科技自主研發製造的下肢外骨骼機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。