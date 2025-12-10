緯創醫學科技捐贈外骨骼機器人 推動先進醫療

代工大廠緯創（3231）旗下緯創醫學科技為推動智慧醫療市場，董事長黃俊東捐贈一套由緯創醫學科技自主研發製造的下肢外骨骼機器人「啟而走Keeogo」予衛生福利部基隆醫院，為在地復健醫療帶來嶄新突破。

雙方捐贈儀式10日盛大舉行，黃俊東率團隊出席，由基隆醫院院長林三齊代表受贈，基隆市副市長邱佩琳、基隆市衛生局長張賢政皆親臨見證，象徵基隆智慧復健正式啟航。

黃俊東表示，對於行動不便、因病痛限制自由移動的患者而言，復健過程既是挑戰也是希望。「啟而走Keeogo」透過機器輔助動作、支撐肢體力量，能讓患者重新找到踏出的勇氣。讓科技幫助病人再站起來、重新走到戶外享受生活，是公司最大的使命。

此次捐贈一套價值約300萬元的外骨骼機器人，不僅是設備贈與，更是社會動能的發起。期望藉此拋磚引玉，號召各縣市的醫療院所都有自己一套下肢外骨骼機器人，並共同響應政府推動的「健康台灣、深耕計畫」。讓台灣各地都能受惠於先進醫療科技。