記憶體飆漲影響2026年消費性電子需求？童子賢：利弊互見

記憶體價格飆漲影響2026年消費性電子產業需求，對此和碩（4938）董事長童子賢10日直言，這是利弊互見，因為所謂和緩的時候，通常也是跌價時，零組件廠商也不一定很開心。

童子賢分析，其實利弊互見，所謂和緩的時候，通常也是跌價時，零組件廠商也不一定很開心。而資訊產業特色就是季節變化相當地快，「我想台灣產業，在過去三四十年來歷經了很多次的季節變化，其實已經鍛煉出可以應對的體質」。

童子賢表示，記憶體跟其他所有零組件一樣，像和碩集團旗下景碩（3189）載板也在缺貨，大家要求擴產，或調整價格的聲音也都有，而被動元件、記憶體、晶片都是輪流漲、輪流跌，自己沒有太擔心，「有一些是季節性，就是一季兩季，有一些要兩年左右來調整。」

至於是不是因此產品就會漲價？童子賢說，自己沒有很清楚各品牌會不會因為因為零組件漲價而調整價格，但記憶體雖然是產品重要零組件，但不是全部，還有像CPU、GPU以及硬碟等，才是構成一個產品完整的價格因素。