記憶體飆漲影響2026年消費性電子需求？童子賢：利弊互見
記憶體價格飆漲影響2026年消費性電子產業需求，對此和碩（4938）董事長童子賢10日直言，這是利弊互見，因為所謂和緩的時候，通常也是跌價時，零組件廠商也不一定很開心。
童子賢分析，其實利弊互見，所謂和緩的時候，通常也是跌價時，零組件廠商也不一定很開心。而資訊產業特色就是季節變化相當地快，「我想台灣產業，在過去三四十年來歷經了很多次的季節變化，其實已經鍛煉出可以應對的體質」。
童子賢表示，記憶體跟其他所有零組件一樣，像和碩集團旗下景碩（3189）載板也在缺貨，大家要求擴產，或調整價格的聲音也都有，而被動元件、記憶體、晶片都是輪流漲、輪流跌，自己沒有太擔心，「有一些是季節性，就是一季兩季，有一些要兩年左右來調整。」
至於是不是因此產品就會漲價？童子賢說，自己沒有很清楚各品牌會不會因為因為零組件漲價而調整價格，但記憶體雖然是產品重要零組件，但不是全部，還有像CPU、GPU以及硬碟等，才是構成一個產品完整的價格因素。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言