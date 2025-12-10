快訊

「宜寧中學」校史超硬！ 蔣緯國創校、夫人為首任校長 昔日棒球、女足強到嚇人

堅持不花向家的錢？網傳兒女費全自己出 郭碧婷笑喊：婆婆給我很多錢

獨／一波三折…雙城論壇時間終於敲定 蔣萬安「這2天」將赴上海交流

記憶體飆漲影響2026年消費性電子需求？童子賢：利弊互見

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
和碩董事長童子賢。記者吳凱中／攝影
和碩董事長童子賢。記者吳凱中／攝影

記憶體價格飆漲影響2026年消費性電子產業需求，對此和碩（4938）董事長童子賢10日直言，這是利弊互見，因為所謂和緩的時候，通常也是跌價時，零組件廠商也不一定很開心。

童子賢分析，其實利弊互見，所謂和緩的時候，通常也是跌價時，零組件廠商也不一定很開心。而資訊產業特色就是季節變化相當地快，「我想台灣產業，在過去三四十年來歷經了很多次的季節變化，其實已經鍛煉出可以應對的體質」。

童子賢表示，記憶體跟其他所有零組件一樣，像和碩集團旗下景碩（3189）載板也在缺貨，大家要求擴產，或調整價格的聲音也都有，而被動元件、記憶體、晶片都是輪流漲、輪流跌，自己沒有太擔心，「有一些是季節性，就是一季兩季，有一些要兩年左右來調整。」

至於是不是因此產品就會漲價？童子賢說，自己沒有很清楚各品牌會不會因為因為零組件漲價而調整價格，但記憶體雖然是產品重要零組件，但不是全部，還有像CPU、GPU以及硬碟等，才是構成一個產品完整的價格因素。

童子賢 記憶體 漲價 和碩 晶片

延伸閱讀

記憶體飆漲掀筆電加價潮！網憂「漲到買不下手」：恐拖累銷量

台灣不產能源…但產業民生都需要 童子賢再提「核綠共存」是最務實路徑

影／談AI趨勢 童子賢：台灣在全球科技產業是不可或缺的角色

不擔心核三重啟是假操作 童子賢：相關領導人非常認真應對氣候變遷

相關新聞

TrendForce：大陸CSP、OEM 可望積極採購輝達H200

美國政府將允許輝達（NVIDIA）向中國大陸出口H200晶片，市調機構TrendForce表示，H200效能較H20大幅...

緯創醫學科技捐贈外骨骼機器人 推動先進醫療

代工大廠緯創（3231）旗下緯創醫學科技為推動智慧醫療市場，董事長黃俊東捐贈一套由緯創醫學科技自主研發製造的下肢外骨骼機...

記憶體飆漲影響2026年消費性電子需求？童子賢：利弊互見

記憶體價格飆漲影響2026年消費性電子產業需求，對此和碩（4938）董事長童子賢10日直言，這是利弊互見，因為所謂和緩的...

輝達H200將可銷陸 TrendForce：可望吸引當地 CSP、OEM採購

美國政府將允許NVIDIA向中國大陸出口H200晶片，TrendForce表示，H200效能較H20大幅提升，對中國終端...

輝達H200開放銷陸…傳抽成25%台灣付？童子賢解釋「不會由我買單」

美國總統川普宣布開放輝達（NVIDIA）H200可以賣到中國大陸，但要抽成25%，《路透》爆出該費用會由台灣出，也就是台...

11月台灣機械出口大幅成長21.1% 連續10個月呈現正成長

台灣機械公會10日表示，11月台灣機械出口大幅成長，以美元計算年增21.1%，且自今年2月起已連續10個月呈現正成長，累...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。