輝達H200開放銷陸…傳抽成25%台灣付？童子賢解釋「不會由我買單」

美國總統川普宣布開放輝達（NVIDIA）H200可以賣到中國大陸，但要抽成25%，《路透》爆出該費用會由台灣出，也就是台灣製造晶片運往美國時以收取「進口稅」名義收取，對此和碩（4938）董事長童子賢表示「不會啦！」，他表示如果真的有，一定是代收代付提供資金服務，25%不會由台灣買單。

隨輝達獲准H200銷售中國大陸，市場預期將使輝達補足8%大陸市場業績，但由於美國川普表示，必須抽成25%，市場對此高度關注誰負擔？外電9日報導美國官員透露，該25%其實來自「台灣製造地」交付，引發市場擔心是由台積電（2330）吸收，不過台積電股價10日仍收紅上漲25元，收1,505元，逼近歷史高點1,525元。

童子賢就台灣代工模式角度解讀表示，代工廠並不是產品（H200）的擁有者，當產品離開工廠時，不管是離開半導體廠或是系統廠後，產品都是品牌客戶的，幫忙出貨到中國大陸或馬來西亞加工。

他表示，若要向台灣收25%稅，他直覺來說就是代收代付，如同電腦系統代工會幫客戶支付軟體授權金，客戶會於材料費用中支付該筆費用給代工廠，算是資金的服務。

對於記憶體嚴重缺貨，引發多家外資下修消費電子的來年銷售預期，擔心終端裝置價格上漲壓抑買氣，對此童子賢表示，電子業零組件產業景氣起伏非常快，零組件供應短缺也不只一次，過去30到40年經歷多次零組件季節變化，一陣子短缺，一陣子供過於求，短缺算是Happy Problem，而若是如此，「Problem」的廠商就會笑得合不攏嘴，就有錢賺。

他表示，現在不只是記憶體短缺，和碩集團旗下載板廠景碩（3189）也是缺貨，缺貨後，客戶要求擴廠或漲價的聲音都有，其他如被動元件、記憶體、晶片也是輪流漲或輪流跌，不用太擔心。他強調記憶體雖是電子產品的重要零件，但只是其中之一，還有GPU及CPU或硬碟，共同零件才構成產品的價格。

儘管記憶體短缺讓市場引發擔憂，童子賢表示，其實台灣經濟成長太熱，其實偶而冷卻一下也不是壞事。他表示，台灣前十一月進出口產值已經突破1兆美元，創下新高；南韓的人口數是台灣的兩倍，但他相信今年台灣的進出口貿易總額上看1.1兆美元，但僅跟南韓差距20%左右，可以說台灣出口已經很熱，記憶體供應稍微受限不必擔心。

童子賢表示，AI伺服器是大潮流，大家都參與其中，但台灣留在AI領先群，加上確保企業是參與者，就很重要的。