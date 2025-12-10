快訊

「宜寧中學」校史超硬！ 蔣緯國創校、夫人為首任校長 昔日棒球、女足強到嚇人

堅持不花向家的錢？網傳兒女費全自己出 郭碧婷笑喊：婆婆給我很多錢

獨／一波三折…雙城論壇時間終於敲定 蔣萬安「這2天」將赴上海交流

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達H200將可銷陸 TrendForce：可望吸引當地 CSP、OEM採購

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
美國總統川普8日證實將開放輝達向中國出售H200晶片。路透 路透通訊社
美國總統川普8日證實將開放輝達向中國出售H200晶片。路透 路透通訊社

美國政府將允許NVIDIA向中國大陸出口H200晶片，TrendForce表示，H200效能較H20大幅提升，對中國終端客戶具有吸引力，若2026年能順利銷售，預期中國CSP(雲端服務業者)、OEM皆有望積極採購。

TrendForce指出，H200算力表現、記憶體規格雖不及Blackwell系列晶片，但明顯優於中國業者的自研AI晶片及H20。中國本土AI晶片供應商或CSP的自研ASIC進度，因受到上游晶圓投片、HBM等取得的限制，技術發展尚面臨瓶頸，因此H200仍受青睞。惟後續須觀察美國出口政策實施細節，以及中國政府是否開放H200進入市場，或於審查過程設下限制。

若依此態勢發展，預期美國未來可能對中國AI市場採取「N-1」或「N-2」策略，意即全球市場2025年下半年推進至B300系列、2026年下半年進入新一代Rubin平台，但出口中國的是屬於Hopper平台的H200。

觀察中國整體高階AI晶片市場發展，預估2026年總量有望成長逾60%。預料2026年中國政府將持續鼓勵本土AI晶片朝向自主化，較具發展潛力的主要IC設計業者有機會受惠於當地政府、企業專案支持，擴大占比至50%左右，而NVIDIA H200或AMD MI325等其他同級的海外產品，在可輸入中國的情況下，有機會維持約近30%占比。

晶片 AI NVIDIA 輝達

延伸閱讀

Nvidia H200晶片准入 中觀察家：不信任、不需要

輝達又會在中國引發「後門」爭議？傳AI晶片可「定位追蹤」以打擊走私

川普放行輝達H200晶片銷中 美專家憂軍事風險

美媒：台積電生產輝達H200晶片 輸中須送美國安審查

相關新聞

TrendForce：大陸CSP、OEM 可望積極採購輝達H200

美國政府將允許輝達（NVIDIA）向中國大陸出口H200晶片，市調機構TrendForce表示，H200效能較H20大幅...

緯創醫學科技捐贈外骨骼機器人 推動先進醫療

代工大廠緯創（3231）旗下緯創醫學科技為推動智慧醫療市場，董事長黃俊東捐贈一套由緯創醫學科技自主研發製造的下肢外骨骼機...

記憶體飆漲影響2026年消費性電子需求？童子賢：利弊互見

記憶體價格飆漲影響2026年消費性電子產業需求，對此和碩（4938）董事長童子賢10日直言，這是利弊互見，因為所謂和緩的...

輝達H200將可銷陸 TrendForce：可望吸引當地 CSP、OEM採購

美國政府將允許NVIDIA向中國大陸出口H200晶片，TrendForce表示，H200效能較H20大幅提升，對中國終端...

輝達H200開放銷陸…傳抽成25%台灣付？童子賢解釋「不會由我買單」

美國總統川普宣布開放輝達（NVIDIA）H200可以賣到中國大陸，但要抽成25%，《路透》爆出該費用會由台灣出，也就是台...

11月台灣機械出口大幅成長21.1% 連續10個月呈現正成長

台灣機械公會10日表示，11月台灣機械出口大幅成長，以美元計算年增21.1%，且自今年2月起已連續10個月呈現正成長，累...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。