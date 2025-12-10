11月台灣機械出口大幅成長21.1% 連續10個月呈現正成長

台灣機械公會10日表示，11月台灣機械出口大幅成長，以美元計算年增21.1%，且自今年2月起已連續10個月呈現正成長，累計前十一月機械出口較去年同期成長8.5%，整體機械產業正逐漸回溫與穩定增長。

不過，工具機11月出口金額為1.65億美元，年減14.8%，其中對美國出口減少27.7%，對中國大陸出口也減少12.6%，主要仍是受到市場需求動能不足與新台幣匯率較競爭對手國強勢影響，預計全年出口值僅約20億美元，將創下2009年全球金融危機以來出口新低，營運面臨巨大挑戰。

機械公會公布11月機械出口值為29.5億美元，年增21.1%；以新台幣計算913.38億元，年增16.5%；累計前十一月機械出口值為288.66億美元，年增8.5%；以新台幣計價約8,973.67億元，年增5.3%。前十一月機械出口值前三大，依序為檢量測設備49.9億美元、占比17.3%、電子設備49.02億美元、占比17.0%，工具機18.28億美元、占比6.3%。前十一月機械出口國前三大，依序為美國75.16億美元、占比26.0%，中國大陸65.77億美元、占比22.8%，日本22.22億美元、占比7.7%。

機械公會並指出，台灣今年對美國與中國大陸兩大市場出口表現亮眼，累計前十一月台灣對中國大陸機械出口增長6.2%，出口金額為65.8億美元；對美國出口則增加14.2%，出口金額為75.2億美元。在歷經美國對等關稅影響，對美出口上下震盪後，目前全球經濟不確定性已逐漸降低，台灣機械產品近兩個月對美、中的出口皆有雙位數成長，預期全年出口同比將可增長約9%。

而新台幣匯率仍持續影響台灣機械產業出口競爭力，近期新台幣匯率雖有小幅貶值，但幅度仍較競爭對手國小，觀察自2021年起至今年12月9日的匯率變化，新台幣匯率僅貶值9.8%，日幣貶值幅度卻高達52.2%，兩者相差超過42%，且差距持續擴大，以往台灣設備售價較日本低兩至三成的價差優勢完全消失，是目前造成工具機出口訂單大幅減少的重要因素。