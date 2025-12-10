宏達電攜手奇美博物館 推動金字塔沉浸式文化體驗

宏達電（2498）（HTC）宣布與台南奇美博物館、時藝多媒體分別合作，正式將全球矚目的沉浸式文化體驗《消失的法老 Horizon of Khufu－古夫金字塔沉浸式探索體驗》首度帶到台灣。本節目將於2026年1月29日起在台南奇美博物館與台北松菸 XR 沉浸玩家同步展開，觀眾將能以 XR 技術穿越4500年前，以全新視角揭開古夫金字塔的神祕面紗。

本作品節目甫公布即備受注目，台南展區由奇美博物館作為主辦單位進行售票，目前票券熱賣中；主辦台北展區的時藝多媒體，也將於12/10正式開始售票，為這場跨越時間與文明的沉浸式旅程揭開序幕。

該作品節目在台灣的首次亮相，由 HTC 旗下 VIVE Arts 結合奇美博物館深厚的展覽教育推廣能量，與時藝多媒體豐富的策展經驗，引領台灣市場邁向文化科技融合新時代。

全球巡迴鉅作首度登台

以1:1建模重建古夫金字塔，展現科學 × 文化 × 科技的跨域魅力

《消失的法老 Horizon of Khufu》為全球首個以科學實證、建築考古與實地掃描完整重現吉薩金字塔群的沉浸式探索內容。由法國沉浸式VR創作先驅 Excurio 製作，並與美國哈佛大學 Giza Project 吉薩考古專案合作，以多年研究與現場數據為基礎，打造出高度精確的古夫金字塔1:1沉浸式環境，並透過業界領先的VIVE大場域實景娛樂技術（Location-Based Entertainment ; LBE）與VIVE一體機，呈現豐富的擬真體驗。

自巴黎首展以來，該展已巡迴里昂、倫敦、紐約、上海、北京、橫濱、首爾等多個國際城市，累積超過兩百萬人次觀展，是全球文化科技融合領域最受矚目的代表作。

VIVE Arts總監葉心宇：「融合科技與人文，釋放人類夢想一直是HTC的願景。我們始終秉持開放與包容的概念，消弭虛擬與現實之間的壁壘，為人們帶來全新探索世界、學習和休閒的體驗。很高興看到能透過VIVE 的技術和產品，讓《消失的法老 Horizon of Khufu》完美展現出古文明的魅力，觀眾也能夠主導探索之旅，以及深切感受其中迷人之處。我們期待透過更多這樣的計畫，推動元宇宙時代的創意產業到達新的高度。」