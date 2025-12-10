技嘉伺服器平台展實力 臺大勇奪SC25學生叢集競賽總冠軍

國立臺灣大學於全球最高規格的 SC25 學生叢集競賽（Student Cluster Competition， SCC）中榮獲總冠軍，展現台灣在高效能運算（HPC）與人工智慧（AI）領域的卓越實力。技嘉（2376）集團旗下子公司技鋼科技作為本次競賽臺大代表隊的主要技術支援夥伴，提供搭載最新世代 CPU、GPU 與高效能儲存技術的 GIGABYTE 伺服器平台，協助臺大團隊在 48 小時的極限挑戰中達成最佳化表現。

臺大團隊展現卓越的系統架構規劃、效能調校與 AI/HPC 工作負載最佳化能力，在所有測試項目中保持高度穩定表現，最終以優異的綜合成績奪得總冠軍，首次出戰即為台灣在國際 HPC 舞台上寫下重要里程碑。

藉由財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心（NCHC）的提攜與引薦，技鋼科技成為臺大團隊的重要合作夥伴。本次競賽採用的技嘉 G494-ZB4-AAP2 GPU 伺服器整合最新世代運算架構，搭載 AMD EPYC 9655 處理器提供強大運算效能、NVIDIA H200 NVL GPU 與 NVIDIA ConnectX-7 網路介面卡協助高效 AI 推論與高速網路傳輸，並配備 Micron DDR5 高速記憶體與 Solidigm PCIe 5.0 SSD 確保資料處理與儲存效能。

這些業界頂尖技術的完美整合，使團隊得以在高密度運算、生成式 AI 推論、分散式 HPC 任務以及 I/O 密集型工作負載中取得出色效能。技鋼科技同時提供系統調整與最佳化技術支援，確保伺服器平台在競賽的功耗與空間限制下維持穩定輸出，協助團隊應對多階段任務的高變動負載挑戰。

國立臺灣大學超算團隊指導教授李濬屹表示：「臺大團隊首次參加 SC 學生叢集競賽即奪下總冠軍，證明台灣學生在高效能運算與人工智慧領域具備世界級水準。這次經驗讓學生在極限環境中學習系統調校與問題解決，也要特別感謝產業夥伴提供頂尖硬體平台，使團隊能在最接近實際超算中心的條件下挑戰自我極限。」

國研院國網中心副主任蕭志榥表示：「臺大團隊在 SCC25 的優異表現，充分展現國網中心長期推動國內AI/ HPC教育的成果。我們致力於讓學研團隊接觸國際級運算資源，並透過實戰競賽累積經驗。未來國網中心將持續扮演橋樑角色，結合產業能量培育具國際視野的新生代 HPC 與 AI 專業人才。」

技鋼科技副總經理陳明江博士表示：「看到臺大團隊在首次參賽就拿下 SCC25 總冠軍，我們與有榮焉。技鋼科技不僅提供高效能伺服器平台，更深入參與系統調校與技術支援，這正是我們重視產學協作的具體實踐。未來我們將持續透過技術賦能，協助更多台灣學研團隊站上國際舞台，展現台灣在伺服器系統整合的深厚實力。」

技鋼科技將持續透過伺服器平台、系統整合與技術培訓，協助更多台灣學研團隊提升 AI 與 HPC 能力，並與全球技術夥伴共同推動新世代運算人才育成。