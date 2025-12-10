緯創醫學科技捐贈外骨骼機器人 基隆醫院啟動智慧復健新紀元

在醫療科技成為改善生活品質重要推力的今日，緯創醫學科技董事長黃俊東捐贈一套由緯創醫學科技自主研發製造的下肢外骨骼機器人「啟而走 Keeogo」予衛生福利部基隆醫院，為在地復健醫療帶來嶄新突破。捐贈儀式10日盛大舉行，黃俊東董事長率團隊出席，由基隆醫院院長林三齊代表受贈，基隆市副市長邱佩琳、基隆市衛生局長張賢政皆親臨見證，象徵基隆智慧復健正式啟航。

黃俊東董事長表示，對於行動不便、因病痛限制自由移動的患者而言，復健過程既是挑戰也是希望。「啟而走 Keeogo」透過機器輔助動作、支撐肢體力量，能讓患者重新找到踏出的勇氣。讓科技幫助病人再站起來、重新走到戶外享受生活，是我們最大的使命。此次捐贈一套價值約300萬元的外骨骼機器人，不僅是設備贈與，更是社會動能的發起。期望藉此拋磚引玉，號召各縣市的醫療院所都有自己一套下肢外骨骼機器人，並共同響應政府推動的「健康台灣、深耕計畫」。讓台灣各地都能受惠於先進醫療科技。

基隆醫院具備深厚醫療基礎，今年全面升級復健病房及相關設備，導入外骨骼後，成為基隆地區第一間將輔助行走機器人納入臨床訓練的醫院。院長林三齊表示，下肢外骨骼機器人猶如「行走輔助教練」，能在物理治療師操作下，提供穩定支撐、協助步態訓練，有助縮短病人依賴輪椅的時間，進一步提升日常生活自主性。百年醫院有了新科技的加持，這不只是重大里程碑，更是基隆醫療邁向智慧復健的重要一腳。

基隆醫院復健科主任王昭閔指出，「啟而走 Keeogo」適用於神經與骨骼肌肉相關疾病患者，如中風後下肢無力、不完全脊髓損傷、髖或膝關節置換術後病患。使用下肢外骨骼機器人復健者須具備基本行動能力，如能行走3–5步或可使用輔具獨立站立，並經過醫師與物理治療師評估後方能接受訓練。本項服務採自費方式辦理。

活動現場邀請持續於基隆醫院接受治療的林先生示範外骨骼行走訓練。今年約五十多歲的他，因中風右側無力長達九年，以往需依靠輔具行走且步態不穩。然而，在每週兩次、共12次的外骨骼訓練後，不僅行走更流暢、平衡感改善，就連上下樓梯與日常移位也更沉穩自如，讓復健不再只是漫長等待，而是能具體量測、看得見進步的成果。

緯創醫學科技長期致力智慧復健技術研發，從硬體裝置、臨床應用到社區延伸服務，正逐步構建一套屬於台灣的智慧復健生態鏈。本次捐贈，象徵基隆醫院站上智慧醫療的新起點，也為更多患者啟動「重新走向生活」的可能。復健的終點不是有多遠，而是能再次走向自己想去的地方。隨著「啟而走 Keeogo」在基隆正式啟動，台灣的復健道路，也正邁向更有力量、更有尊嚴、以人為本的未來。