擴大關懷偏鄉！台積電年終愛心市集起跑 實體巡迴、線上預購並行

台積電慈善基金會與台積電福委會聯合舉辦的年終愛心市集活動今天開幕，活動將延續至明年1月28日止，以「實體巡迴和線上預購」雙軌進行，延續「溫暖不停歇」的核心主題，同步把參與面向擴大到更多偏鄉團體、惜食企業與在地青農。

台積電表示，愛心市集活動今年邁入第5年，今天在新竹科學園區晶圓12A廠舉行開幕儀式，開始於各廠區展開年貨大街活動，號召員工採購年貨送愛心。

台積電指出，今年愛心市集共有65家廠商參與，其中34家同步加入各廠區實體展售，線上預購則推出多達167種商品組合包。

今年活動主軸指向擴大照顧弱勢與偏鄉，並採分帳模式與員工薪扣，訂購後宅配到府。台積電表示，這不只是年終採買場，更是把支持公平、惜食、地方創生與環境教育，轉化為員工可感、可買、可分享的日常選擇。

台積電企業永續資深副總經理暨ESG委員會主席何麗梅於開幕致詞表示，5年來，台積電持續擴大照顧弱勢及偏鄉團體，在12月感恩時節，鼓勵員工發揮愛心，支持商家。

台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛為愛心市集活動發起人，他說，在活動結束後將繼續支持偏鄉、弱勢團體，在歲末帶給大家溫暖。