機械公會：出口值連續10個月成長 今年估增9%

中央社／ 台北10日電
台灣機械工業同業公會今天下午公布11月機械出口值29.5億美元，年成長21.1%，連續10個月成長，機械公會分析，持續受惠人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）及雲端資料服務等終端需求暢旺，電子設備產品出口持續增加，預期今年機械出口值年成長約9%。

不過機械公會重申，新台幣匯率仍持續影響台灣機械產業出口競爭力，以往台灣設備售價較日本低20%至30%的價格差距優勢完全消失，是造成目前工具機出口訂單大幅減少的重要因素。

機械公會公布台灣11月機械出口值29.5億美元，較2024年11月出口24.37億美元，成長21.1%；若以新台幣計算913.38億元，較去年同期成長16.5%。

公會分析，11月機械出口連續10個月正成長，今年前11月台灣機械出口值288.66億美元，年成長8.5%，以新台幣計價約8973.67億元，年成長5.3%，顯示整體機械產業逐漸回溫與穩定成長。

不過機械公會數據統計，工具機11月出口金額1.65億美元，較去年同期減少14.8%。公會指出，其中對美國出口年減27.7%，對中國出口年減12.6%，仍受市場需求動能不足與新台幣匯率較競爭對手國強勢影響。

機械公會統計，工具機今年前11月出口值18.28億美元，年減8.8%，預計今年出口值約20億美元，將創2009年全球金融危機以來出口低點，工具機產業營運面臨巨大挑戰。

觀察機械出口主要市場，機械公會指出，今年前11月台灣機械出口國前3大包括美國（占比26%）、中國大陸（占比22.8%）、日本（占比7.7%）。

公會指出，台灣今年對美國與中國大陸2大市場出口表現亮眼，今年前11月台灣對中國大陸機械出口成長6.2%，出口金額約65.8億美元，累計對美國出口增加14.2%，出口金額75.2億美元。

公會分析，在歷經美國對等關稅影響，對美出口上下震盪後，全球經濟不確定性已逐漸降低，台灣機械產品近2個月對美中出口，均有雙位數百分比成長。

