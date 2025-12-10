快訊

百億元投資落地！緯創高雄智慧廠房上梁 工程進度順利邁入新階段

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
緯創資通高雄智慧廠房10日舉行上梁典禮，宣示工程進度順利邁入新階段。照片／園管局提供
緯創資通高雄智慧廠房10日舉行上梁典禮，宣示工程進度順利邁入新階段。照片／園管局提供

高雄前鎮科技產業園區轉型再添新動能！緯創資通（3231）高雄智慧廠房10日舉行上梁典禮，宣示工程進度順利邁入新階段。該案總投資金額近百億元，廠房規劃地上九層、地下兩層，未來將建置高階全自動化產線，預計明年完工後可帶動約4,500個就業機會，不僅是緯創集團打造南部智慧製造基地的重要布局，更展現前鎮科技產業園區產業升級與空間再造的實質進展。

典禮由緯創資通全球製造亞太區資深副總經理賴志忠主持，並邀請經濟部主任秘書莊銘池、經濟部產業園區管理局副局長劉繼傳出席，共同見證工程階段的重要里程。新廠落成後，預期將大幅強化園區智慧製造能量，為高雄注入新的產業成長動能。

經濟部主任秘書莊銘池致詞表示，感謝緯創集團持續投資高雄，符合賴總統的均衡臺灣政策，結合六大區域產業及生活圈中的大南方新矽谷，緯創集團投資後，更強化完整從嘉義到高雄、屏東的S廊帶供應鏈聚落能量。

莊主任秘書強調園管局正積極推動「風華再現計畫2.0」，針對五棟老舊廠房進行拆除與新建，未來總樓地板面積將由4萬4,360平方公尺擴增至24萬4,570平方公尺，產業空間提升達5.5倍，這都是為了使廠商根留臺灣，提供更好的投資環境。

前鎮科技園區的前身為1966年設立的高雄加工出口區，是全球首創的特區型態，憑藉租稅優惠與單一窗口制度，當年成功吸引僑外資進駐，為臺灣經濟起飛奠下基礎。園區內的高雄晶傑達光電科技（原高雄日立）自1967年設立後長年深耕，於2021年由緯創併購後轉型升級，展現園區持續進化的實力與潛能。

園管局將改善員工宿舍、餐廳等生活設施，提升整體環境品質，並協助企業攬才、育才、留才，回應業界對高階研發人力的需求，持續推動高雄產業轉型與發展。

緯創 科技

