鴻海獲健康職場標竿獎金獎肯定 協助員工健康管理成果碩

鴻海（2317）10日宣布，榮獲衛生福利部國民健康署「114 年度健康職場標竿獎－金獎」，肯定公司在員工健康照護、慢病預防與健康支持體系上的成果。績優職場認證今年全面調整認證機制與獎項分類，鴻海經過兩階段的書面評核、面試後，在346家申請企業中脫穎而出，榮獲健康職場標竿獎項金獎，這代表公司健康管理團隊在推動具有特色的健康管理與促進作為，成效卓越。

為妥善照顧鴻海員工，公司內部成立「中央健衛」作為職場健康管理中樞，建置全面且跨專業的團隊，涵蓋醫師、護理師、營養師與食品安全專業人員，負責「健康政策」、「員工照護」、「食品安全」三大職能。以醫學專業為後盾推動集團健康管理。同時結合外部醫療院所資源，形成完善的「預防-照護-追蹤」三階段健康服務模式。

中央健衛單位每年推動多項健康行動計畫，以「慢病預防，從職場開始」為核心理念，透過年度健檢資料分析，建立以血壓、血糖、血脂為主軸的風險分級健康管理制度，並依據金字塔式架構設計差異化健康促進方案。

針對特定風險族群同仁，公司特別推動「連續心電圖檢測計畫」與「CGM 血糖探索計畫」，導入輔助裝置提供可視化數據，協助員工早期識別心血管及代謝風險，強化自我健康管理能力。

一般同仁的健康行動方案，除了以「恢復健康體態」為核心，推出八週「輕盈復瘦班」課程，由醫師、營養師、藥師及運動教練，親自設計多元線上課程，協助員工建立正確體重管理觀念與自我行為調整能力。在健康飲食推廣上，還推出「鴻海主題健康餐」活動，以「Fun心餐」及「Good鈣餐」為主題，由營養師制訂食材原則與示範食譜，輔導供應商製作健康餐盒。提升員工飲食意識，也促進供應商專業提升，創造共好價值。

此外，公司還提供完善健檢福利，每位員工每年可享新台幣25,000元、40歲以上更提升至35,000元的健檢補助，並設有一日健檢假貼心規劃。中央健衛亦建置重大異常追蹤流程、健檢後滿意度調查與定期健檢機構評核，從前端把關、中段品質、後段追蹤三方並行，建構「專業 × 高品質 × 安心」的健檢體驗。

除了給員工個人提出不同的健康方案，針對環境建置方面，鴻海打造專屬的食品安全實驗室，從食材溯源、供應商稽核、員工餐飲抽檢到食安事件追蹤，並定期進行人員技術能力檢測，從源頭到餐桌建立全方位「食在安心」防護網。

由於鴻海員工基於服務全球一流客戶，確保全球各地廠區的生產運營，因此海外差旅頻繁，為全方位守護員工身心健康，公司特別與International SOS 及 EAP員工協助方案機構合作，提供24小時全球醫療協助與心理支持服務，確保員工身心需求均獲妥善照顧。

今年績優職場共計346家企業提出申請，所有企業評選不分職場規模。績優職場獎項，需經過第一階書面資料審核、第二階口頭簡報的過程，最終鴻海拿到「健康職場標竿獎－金獎」肯定。

員工健康是企業永續的根本！鴻海將持續以數據科學為基礎，結合專業、制度與智慧科技優化職場健康管理模式，推動員工智慧健康照護，落實「以科技連結健康、以行動守護永續」的願景與目標。