進駐 ROG 旗艦店 FINAL FANTASY XIV 繁體中文版快閃活動周末登場

為與所有光之戰士同慶經典MMORPG FINAL FANTASY XIV繁體中文版在台上市，華碩（2357）旗下電競品牌ROG玩家共和國特別攜手遊戲代理商宇峻奧汀（3546），於本周末（12月13日）在台北三創園區ROG旗艦店舉辦一日體驗快閃活動，除了將首度公開由PC改裝世界冠軍—AKMod採用ROG B860主機板等尖端PC零組件打造的「魔導裝甲」改裝機；購買指定商品，另贈限定虛寶「卡邦庫爾 黃寶石耳墜」，以更華麗的造型踏上新生艾奧傑亞之路！

現場不僅展示絕版的FINAL FANTASY XIV: Dawntrail - Collector's Box，更設有「阿莉塞」、「阿爾菲諾」NPC人形立牌供合影留念；而超級Ｑ萌的「阿爾法」也會不定時現身，驚喜又療癒；民眾至雙層視覺設計打卡牆拍照，上傳個人社群並標註指定Hashtag，還可獲得精美貼紙乙份；完成FF XIV繁中版註冊，以及追蹤官方粉絲團，再加碼送水晶雷射提袋。

此外，欲添購ROG頂級戰備的玩家，亦請把握難得機會，當日店內消費不限金額，皆可參加好禮抽活動，豐富獎項包括：FF XIV繁中版限定《詩學神典包》（市價NT$1,680，內含256GB USB 3.0 隨身碟1入 / SNS風格壓克力透卡-2D立繪版本隨機2入 / 貼圖形象貼紙隨機3入）、ROG OMNI變身可動公仔（市價NT$1,099）、ROG撲克牌 / 潮帽 / 魔術方塊 / 疊疊樂等限量周邊，各項贈品數量有限，送完為止！

無法前來共襄盛舉的舊雨新知也別難過，ROG於今年2025 GAMFORCE電競嘉年華中將持續與FINAL FANTASY XIV繁體中文版合作，12月18日起至21日展會期間，前往華山1914文創園區東2館攤位，同樣能一睹「魔導裝甲」改裝機帥氣風采，親身感受ROG玩家利器所帶來的震撼性能，號召隊友夥伴加入拂曉血盟，齊心奮鬥攻略各式關卡，成為拯救艾奧傑亞的傳奇英雄！