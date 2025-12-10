快訊

南韓入境卡列中國台灣！外交部揚言檢視與韓關係 ：沒有祭出所謂手段 只是提醒

你猜對了嗎？ 台灣2025代表字揭曉 「罷」字打敗「詐」字奪冠

美國防部「強者簡報」曝光！美無力保台 先進武器會在抵台前被陸摧毀

AI 下半場怎麼買？貝萊德投信：「軟硬雙吃」成顯學

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
貝萊德 iShares 安碩標普500卓越50 ETF (09813) 前十大投資標的。(資料來源：貝萊德投信)
貝萊德 iShares 安碩標普500卓越50 ETF (09813) 前十大投資標的。(資料來源：貝萊德投信)

AI大戰風雲再起，隨著Google發布最新Gemini 3模型震撼全球，激勵母公司Alphabet C股價改寫歷史新高，也宣告AI投資不再由硬體晶片獨秀。面對這波「軟硬雙贏」新局，貝萊德投信表示，透過聚焦美股市場中具競爭力的50家頂尖企業的貝萊德 iShares 安碩標普500卓越50 ETF（009813），預期能在「強者恆強」的 AI 時代表現相對亮眼，成為市場關注的焦點。

回顧過去兩年，AI投資目光多聚焦於掌控算力的硬體軍火商輝達（NVIDIA），Alphabet表現相對沉潛。然而，隨著Gemini 3 Pro模型問世，Google憑藉強大運算與應用實力在AI競局中扳回一城，也激勵Alphabet市值直指4兆美元大關，有望繼蘋果、輝達與微軟*之後，成為全球第四家叩關「4兆美元俱樂部」的科技巨擘。

009813經理人楊貽甯分析，Alphabet近期主要受到三項關鍵利多推動：首先是「財報驗證獲利」，Alphabet第3季在Gemini導入與雲端爆發助攻下，單季營收首度突破1,000億美元，年增16%，EPS更大幅成長35%。這證實AI獲利模式已擴散，不只輝達*靠賣晶片賺錢，軟體巨頭也能透過應用服務變現，掃除市場對於AI鉅額資本支出恐拖累獲利的疑慮。

其次是波克夏海瑟威揭露截至9月底持有Alphabet價值約43億美元股份，躍升為其第十大美股持倉。楊貽甯指出，連價值投資大師巴菲特都進場佈局，顯示Alphabet在AI競局中已建立深厚護城河，具備長期投資價值。

第三則是「技術優勢帶動業務升級」，Gemini 3證明Google在生成式AI重返領先，直接激勵股價。楊貽甯分析，Alphabet最大優勢在於擁有搜尋、YouTube、雲端等龐大用戶場景，技術突破能快速導入產品線，讓各項業務同步升級，維持高度創新效率。

展望後市，楊貽甯認為「嵌入式生成式AI」將是Alphabet下一波獲利爆發的關鍵之一。勤業眾信《2026 TMT預測報告》指出，生成式AI正從「主動操作」轉向「被動使用」，如同GPS演變為手機內建功能般，將深度融入數位生活。報告預測到了2026年，民眾透過搜尋引擎使用生成式AI的頻率，將比獨立介面高出3倍。Google龐大的入口優勢可望受惠此「零摩擦」體驗，帶動廣告與雲端營收爆發。

面對科技巨頭輪漲，楊貽甯表示，與其費心預測誰強誰弱，不如透過ETF囊括一籃子50大龍頭。以009813為例，AI八大巨頭權重逾六成，投資組合左右逢源：既享輝達硬體紅利，也能捕捉Alphabet、微軟等軟體股的成長動能，打造「軟硬體通吃」的完整布局。

AI Alphabet

延伸閱讀

微軟砸230億美元擴建全球AI版圖 大舉押注印度市場

美媒：台積電生產輝達H200晶片 輸中須送美國安審查

川普突解禁H200內幕曝光！白宮驚覺華為AI系統追上輝達 還有這一震撼

專訪／蔣萬安打造第二個「護國神山」 輝達落腳北市幕後曝光

相關新聞

家登11月營收雙升 公司持續衝刺今年最佳成績

國內知名關鍵性貴重材料保護、傳送及儲存解決方案整合服務商家登精密(3680)今(10)日公布2025年11月營收報告，集...

崇越11月營收續增13% 前11月營收年增近二成至611億元

半導體及光電關鍵材料整合服務領導廠商─崇越（5434）公布2025年11月營收達57.4億元，月增13%、年增10%，為...

聯電循環經濟資源創生中心開幕 自地自建打造循環再生新典範

聯電（2303）今(10)日舉行「循環經濟資源創生中心」開幕典禮。這座由聯電投資18億元、於南科廠區內自地自建的廢棄物資...

歐盟CRA將上路 資安院啟動漏洞獵捕活動 提升台廠資安合規意識

隨著歐洲「歐盟韌性法案」（CRA）即將上路，數發部旗下國家資通安全研究院今（10）日宣布啟動「資安漏洞獵捕活動」，鼓勵國...

從科技製造到永續創新 聯電在台南啟動循環經濟新平台

聯華電子位於南部科學園區Fab12A廠區內的「循環經濟資源創生中心」10日正式啟用。國科會副主委蘇振綱、環境部資源循環署...

工研院無人商店以全影像 AI、邊緣運算 打造「拿了就走」新零售

工研院攜手統一超（2912）三年內打造三間無人商店X-STORE，從技術原型走向多地商業化試點，從技術驗證、優化、商用化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。