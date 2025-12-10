地緣角力升溫 學界憂台積電「矽盾」變「靶心」

台灣單一產業高度集中的經濟結構，暗藏國家「反脆弱」能力不足的隱憂，同時人工智慧（AI）產業的巨額投資，也形成群眾狂熱與泡沫化的新興風險。國內產官學界示警，在劇變的地緣政治下，這座「護國神山」有優勢，更有極端風險，台灣必須全面思考鞏固優勢、分散風險的永續策略。

台灣高度仰賴半導體業的經濟結構，隱含國家經濟生態圈缺乏「反脆弱」能力的隱憂。兆豐金控（2886）總經理張傳章指出，台積電（2330）市值已超過新台幣30兆元，在市場上占比逾四成。這令人聯想起2000年代芬蘭的諾基亞（Nokia），儘管晶片製程的複雜度遠超手機，但經濟邏輯仍有相通之處，因此必須思考應建立「一群護國神山」，而非僅僅一座。

除了集中風險，市場群眾的狂熱與科技發展的代價，也成為必須審慎思考的新興風險。張傳章指出，人工智慧（AI）基礎設施高達5兆美元的巨額投資，正形成一種「循環融資」現象。這種循環是科技巨頭投資新創公司，新創再將資金回頭購買科技巨頭生產的晶片與算力。當所有資金都瘋狂湧入這個AI循環經濟體系時，AI循環對半導體產業究竟是爆發力還是泡沫，值得深思。

「台灣不是一個有台積電的國家，而是一個有國家的台積電」，中研院人文社會科學研究中心研究員施俊吉指出，台積電市值高達35.92兆元新台幣，超越台灣一年約25兆至26兆元的國內生產毛額（GDP）。企業市值大於國家GDP在全球並不常見，而台積電每年貢獻的稅收高達國家稅收的20%，其地位如同17世紀的英國東印度公司之於英國，或是諾基亞之於芬蘭，是台灣的「矽盾」和「資本磁鐵」。在享受巨大利益的同時，如何鞏固台積電優勢，並減少經濟過度集中所帶來的風險，是台灣必須面對的課題。

然在地緣政治的脈絡下，台積電的地位顯得更為複雜。張傳章以安世半導體（Nexperia）為例，這家原為歐洲企業的公司，被中資併購後就受到荷蘭及英國政府的管制。這種是大國權力結構下必然的邏輯發展，也迫使台積電必須釐清定位，究竟是作為和平的「矽盾」，還是隨時可能被鎖定的「靶心」。施俊吉引用二戰時期英國首相邱吉爾曾下令摧毀法國艦隊的凱比爾海戰為例，凸顯在極端情境下，若台積電落入敵手，美國可能採取行動摧毀的風險，他建議台灣應採取對策，讓全體國民共同守護這張王牌，包含遇到危險時對先進製程晶片課徵出口稅，或在不加稅的情況下實施禁運，禁止晶片出口。最終的目標是讓台灣成為一個「有台積電的國家」，而不是一個「有國家的台積電」。

工研院產業科技國際策略發展所副所長紀昭吟歸納台灣半導體業面臨三大挑戰：地緣政治、人才短缺與技術競爭。她建議從轉向全球延伸，以半導體生態系進行全球布局，以增加生產韌性並且就近服務客戶；人才問題除了充實台灣產業人才，也可進行全球攬才；技術面則需要以小晶片加系統封裝，提升技術力。

成大電機系教授李文熙則認為，台灣半導體的製造、封裝都是世界第一，設計也是世界第二，產值高達5.3兆台幣，總產業市值高過韓國、日本、中國大陸合計的金額，應該要擴大台灣半導體產業供應鏈的領先優勢，包含全面國際布局，同時透過全球攬才及質量均衡的在地培育，充實產業人才。

資安防護亦是守護「護國神山」的關鍵要點。中研院資訊科技創新研究中心特聘研究員黃彥男指出，台積電面臨的駭客威脅主要來自具備高度資源的「國家級駭客組織」與鎖定高價值的「勒索軟體犯罪集團」兩大類型。即使已導入如SEMI E187等資安標準，零星事件與人才流動（如前高階副總經理羅唯仁轉投英特爾）仍對技術保全構成潛在挑戰，顯示防禦壓力巨大。

在關稅與貿易談判方面，台灣面臨美方對半導體相關投資的明確要求，以平衡台灣對美龐大的出超金額。中經院院長連賢明分析，美方目前與各國談判多採「大開放、大採購、大投資」模式。他認為，對台投資應視為長期購置「新房」，而非一次性的「聘金」，還款年限長，可將時間往後延伸，爭取彈性。